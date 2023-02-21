24 Канал со ссылкой на данные ресурса Downdetector отмечает, что 87% пользователей вообще не могут получить доступ к сервису. В чем проблема пока неизвестна, ведь компания OpenAI пока никак не отреагировала на сбой.

Читайте на сайте ChatGPT is at capacity right now: восстановить доступ к чат-боту OpenAI, если он загружен

Следует отметить, что ChatGPT за короткое время стал невероятно популярным инструментом. Поскольку доступ к сервису бесплатный для пользователей из разных стран мира, проблемой мог стать именно массовый трафик.

По состоянию на 13:20 при попытке зайти на сайт сервиса отображается белая страница без единого сообщения. Остается надеяться, что компания в ближайшее время исправит неполадки и вернет ChatGPT в активное состояние.

До этого на сайт постоянно сообщал о перегрузке сервиса, что является обычным явлением в пиковые часы работы, когда ChatGPT используют люди из разных стран мира.

Обновление: ChatGPT заработал после масштабного сбоя

По состоянию на 14:20 ChatGPT возобновил работу после сбоя. На данный момент сервис работает без проблем.

Что такое ChatGpt Это разработанный американской компанией OpenAI чат-бот с искусственным интеллектом. Он может работать с текстом, программным кодом, формулами и числами – генерировать все, что ему зададут.

Кстати, мы интервьюировались в ChatGPT. Он рассказал нам о себе много интересного. Советуем вам прочесть наш материал об этом уникальном инструменте, ведь вы узнаете чему следует научиться пользоваться им и стоит ли бояться, что он отнимет у вас работу.