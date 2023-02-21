24 Канал з посиланням на дані ресурсу Downdetector зазначає, що 87% користувачів взагалі не можуть отримати доступу до сервісу. В чому проблема наразі невідомо, адже компанія OpenAI поки ніяк не відреагувала на збій.

Читайте на сайті ChatGPT is at capacity right now: як відновити доступ до чат-бота OpenAI, якщо він завантажений

Варто наголосити, що ChatGPT за короткий час став неймовірно популярним інструментом. Оскільки доступ до сервісу є безкоштовним для користувачів з різних країн світу, проблемою міг стати саме масовий трафік.

Станом на 13:20 при спробі зайти на сайт сервісу відображається біла сторінка без жодного повідомлення. Залишається надіятися, що компанія найближчим часом виправить неполадки та поверне ChatGPT до активного стану.

Що таке ChatGpt Це розроблений американською компанією OpenAI чат-бот зі штучним інтелектом. Він може працювати з текстом, програмним кодом, формулами та числами – генерувати все, що йому зададуть.

До речі, ми взяли інтерв'ю у ChatGPT. Він розповів нам про себе чимало цікавого. Радимо вам прочитати наш матеріал про цей унікальний інструмент, адже ви дізнаєтеся чому слід навчитися користуватися ним і чи варто боятися, що він відбере у вас роботу.