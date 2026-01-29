На классифайде Jiji в Нигерии опубликовали фотографии чехлов Kindsuit для Galaxy S26 Ultra. Согласно им, Samsung планирует выпустить аксессуар в семи цветах, среди которых черный, светло-серый и ярко-оранжевый. Об этом рассказывает Android Police.

Что показала утечка чехлов для Galaxy S26 Ultra?

Судя по предыдущим моделям Kindsuit для флагманов Galaxy, новый чехол получит заднюю панель из искусственной кожи, ориентированную на премиальный вид и приятные тактильные ощущения. Несколько снимков этих чехлов также опубликовал инсайдер MysteryLupin в соцсети X.

Фото MysteryLupin

Как пишет Sam Mobile, главной особенностью аксессуаров стал круглый магнитный элемент на задней части. Он указывает на то, что вся линейка Galaxy S26 может иметь нативную поддержку стандарта Qi2 со встроенными магнитами. Такое решение обеспечит точное выравнивание смартфона с беспроводными зарядками и магнитными аксессуарами.

Опубликованные чехлы также подтверждают ранее слитые рендеры Galaxy S26 Ultra – расположение камер и форма корпуса полностью совпадают. В то же время остается неизвестным, являются ли эти аксессуары официальными продуктами Samsung, или качественными сторонними копиями. Впрочем, уровень отделки и дизайн склоняют к версии с оригинальным происхождением.

Учитывая ценовую политику предыдущих чехлов Kindsuit, новые аксессуары для Galaxy S26 Ultra, вероятно, будут стоить недешево. В то же время Samsung традиционно представляет и более доступные фирменные чехлы вместе с запуском флагмана.

Магнитные чехлы будут хорошо сочетаться с новой беспроводной зарядкой Samsung на 25 Вт со стандартом Qi2, которая также недавно появилась в утечках. По дизайну она напоминает MagSafe-зарядку Apple с компактным круглым корпусом.