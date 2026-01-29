На класифайді Jiji у Нігерії опублікували фотографії чохлів Kindsuit для Galaxy S26 Ultra. Згідно з ними, Samsung планує випустити аксесуар у семи кольорах, серед яких чорний, світло-сірий і яскраво-помаранчевий. Про це розповідає Android Police.

Що показав витік чохлів для Galaxy S26 Ultra?

Судячи з попередніх моделей Kindsuit для флагманів Galaxy, новий чохол отримає задню панель зі штучної шкіри, орієнтовану на преміальний вигляд і приємні тактильні відчуття. Декілька знімків цих чохлів також опублікував інсайдер MysteryLupin у соцмережі X.

Фото MysteryLupin

Як пише Sam Mobile, головною особливістю аксесуарів став круглий магнітний елемент на задній частині. Він вказує на те, що вся лінійка Galaxy S26 може мати нативну підтримку стандарту Qi2 з вбудованими магнітами. Таке рішення забезпечить точне вирівнювання смартфона з бездротовими зарядками та магнітними аксесуарами.

Опубліковані чохли також підтверджують раніше злиті рендери Galaxy S26 Ultra – розташування камер і форма корпусу повністю збігаються. Водночас залишається невідомим, чи є ці аксесуари офіційними продуктами Samsung, чи якісними сторонніми копіями. Втім, рівень обробки й дизайн схиляють до версії з оригінальним походженням.

З огляду на цінову політику попередніх чохлів Kindsuit, нові аксесуари для Galaxy S26 Ultra, ймовірно, коштуватимуть недешево. Водночас Samsung традиційно представляє й доступніші фірмові чохли разом із запуском флагмана.

Магнітні чохли добре поєднуватимуться з новою бездротовою зарядкою Samsung на 25 Вт зі стандартом Qi2, яка також нещодавно з'явилася у витоках. За дизайном вона нагадує MagSafe-зарядку Apple з компактним круглим корпусом.