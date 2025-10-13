Проект под названием Future Nostalgia официально стартовал 9 октября в университетской библиотеке University of Cambridge. Инициатива имеет чрезвычайно срочный характер, поскольку магнитный слой носителей постепенно разрушается, а устройства для их чтения становятся редкостью, объясняет 24 Канал.

Коллекция университетской библиотеки насчитывает более 150 дискет различных форматов. Особенно ценным является архив Стивена Хокинга, где хранятся первичные варианты научных исследований, персональные документы и программное обеспечение для компьютеров, давно вышедшие из употребления.

Как ученые спасают данные из архивов прошлого века?

Вместо обычных USB-устройств исследователи применяют высокотехнологичные интерфейсы KryoFlux и Greaseweazle. Эти специализированные устройства считывают первичный магнитный сигнал, регистрируя малейшие изменения полярности, что позволяет восстанавливать информацию даже с поврежденных или нестандартных носителей.

Команда проекта активно сотрудничает с сообществом энтузиастов ретро-компьютинга, чьи методики часто оказываются единственным способом работы с архаичными форматами. Даже после успешного извлечения данных эксперты сталкиваются с дополнительным вызовом – расшифровкой устаревших файловых форматов и собственных текстовых редакторов.

Ученые Future Nostalgia также создают технологию, которая позволит воспроизводить весь рабочий процесс, рассказывает Tom`s Hardware. Это позволит другим научным учреждениям применять разработанные методы по мере того, как все больше дискет становятся нечитаемыми.

Когда начали и перестали использовать дискеты?

Гибкий диск, или дискета (floppy disk), – это портативный магнитный носитель информации, который был основным инструментом для передачи и хранения данных в течение почти трех десятилетий. Его история началась в 1971 году, когда компания IBM представила первую дискету. Это был 8-дюймовый гибкий диск, предназначенный не для широкой общественности, а для загрузки микрокода в мейнфреймы.

Настоящая революция произошла с появлением персональных компьютеров. В середине 1970-х годов появился более компактный формат – 5,25-дюймовые дискеты, рассказывает Britannica. Они стали стандартом для ранних ПК, таких как Apple II и IBM PC, позволяя пользователям хранить программы и документы. Их емкость сначала была небольшой, но впоследствии выросла до 1,2 мегабайта.

Пиком эволюции дискет стал 3,5-дюймовый формат, представленный в начале 1980-х. Благодаря прочному пластиковому корпусу и металлической шторке для защиты магнитной поверхности, он был надежнее предшественников. Со стандартной емкостью 1,44 мегабайта эта дискета стала главным носителем данных в 1990-х годах.

Упадок эры дискет начался в конце 1990-х. Их малая емкость и уязвимость к повреждениям уже не соответствовали потребностям пользователей. Переломным моментом стал выход компьютера iMac G3 в 1998 году, в котором Apple впервые отказалась от дисковода.

Окончательно дискеты вытеснили более емкие и быстрые носители: сначала диски CD-R/RW, а впоследствии – USB-флешки, которые появились в начале 2000-х. Большинство производителей компьютеров прекратили устанавливать дисководы примерно в 2003 году, а последние крупные компании, например Sony, свернули производство дискет около 2011 года.

Впрочем дискеты до сих пор используют в различных отраслях, например для управления компьютерами в самолетах, космических кораблях, банковской сфере и других направлениях, где используют устаревшее программное обеспечение.