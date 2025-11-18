Открытие описано в исследовании, опубликованном в журнале PNAS. Доктор Лоран Давин, ведущий автор, отметил, что находка является "чрезвычайной на многих уровнях". Он подчеркнул: "Это не только древнейшая в мире фигурка, изображающая взаимодействие человека и животного, но и древнейшее натуралистическое изображение женщины, найденное в Юго-Западной Азии". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurekalert

Как эта находка меняет наше понимание раннего символизма?

Фигурку обнаружили во время раскопок внутри каменного сооружения изогнутой формы на Нахаль Эйн Гев II. Это здание также содержало захоронения и церемониальные предметы. Скульптуру удалось собрать из трех отдельных глиняных фрагментов. Поскольку части были найдены в ритуальном сооружении, исследователи считают, что фигурка имела важное символическое значение для натуфийского сообщества.

Как пишет Discover Magazine, натуфийская культура существовала примерно 15 000 – 11 500 лет назад. Этот период отмечает важный переход от подвижного добывания пищи к более оседлому, сельскому образу жизни. Искусство того времени встречается редко, а детализированные человеческие фигуры особенно нетипичны. Это делает находку выдающейся как из-за ее реализма, так и из-за изображенного взаимодействия. Хотя гуси были частью рациона и материальной культуры натуфийцев, скульптура не похожа на сцену охоты. Гусь, кажется, живой и сбалансировано сидит на спине женщины. Это указывает на то, что автор, вероятно, имел в виду символический момент, а не изображение повседневных дел.

Высота фигурки составляет всего 3,7 сантиметра. Она была изготовлена из местной глины и намеренно нагрета до температуры около 400 градусов по Цельсию. Это свидетельствует о раннем контроле пиротехнологий задолго до того, как керамика получила распространение. Микроскопический и химический анализы обнаружили следы красной охры на обеих фигурах, а также сохранившийся отпечаток пальца, который, предположительно, принадлежит художнику.

Исследование также отмечает, что скульптор акцентировал внимание на левом профиле фигурки. Пропорции и вырезанные линии указывают на то, что она была предназначена для рассмотрения под направленным светом (например, солнечным или светом от огня). Это позволяло теням подчеркивать глубину и взаимодействие женщины и гуся. Такой выбор дизайна свидетельствует о сознательных эстетические решения в период зарождения подобных техник.

Авторы исследования рассматривают композицию женщины с гусем как пример символической инновации в конце Эпипалеолита. Вместо рутинной деятельности, фигурка отражает раннее нарративное мышление, возможно, связано с анимистическими верованиями, где люди и животные воспринимались как взаимосвязанные. Ее ритуальный контекст и тщательное выполнение указывают на то, что ранние оседлые сообщества уже занимались символической экспрессией задолго до того, как такие традиции стали привычными в неолите. Леоре Гросман, соавтор, сказал: "Фигурка NEG II фиксирует переломный момент. Она объединяет мир мобильных охотников-собирателей и мир первых оседлых сообществ, показывая, как воображение и символическое мышление начали формировать человеческую культуру".

Почему находка археологов в Казахстане ломает все представления?

В степях Казахстана археологи обнаружили руины большого города бронзового века, существовавшего примерно 3600 лет назад. Эта находка может кардинально изменить представление ученых о тогдашних обществах, населявших этот регион, ведь раньше считалось, что они были преимущественно кочевыми.

Недавно обнаруженное поселение, получившее название Семиярка, раскинулось на площади 140 гектаров, что значительно превышает размеры типичных сел того периода. Оно расположено на возвышенности над рекой Иртыш на северо-востоке Казахстана, откуда открывается вид на сеть долин. Такое стратегическое расположение, вероятно, позволяло жителям контролировать движение вдоль реки, которая была важной торговой артерией. Одной из важнейших особенностей Семиярки является наличие значительной территории, отведенной под металлургическое производство.