Астрономы зафиксировали первую вспышку экстремального класса, максимум активности которой пришелся на 04:07 по киевскому времени или 01:07 UTC, пишет 24 Канал. Пик активности второй вспышки пришелся на 11:13 по Киеву (08:13 UTC).

Что произошло на Солнце?

Источником обеих вспышек стал активный регион AR 4419. Именно там образовалось мощное высвобождение энергии, которое сопровождалось эффектным эруптивным протуберанцем – масштабным выбросом раскаленной солнечной плазмы, хорошо заметным на снимках космических телескопов.

Вторая вспышка также сопровождалась значительным корональным выбросом массы. Дополнительно специалисты из SolarHam зафиксировали Type II radio emission – радиоизлучение, которое обычно указывает на формирование быстрого и мощного плазменного фронта. По предварительным оценкам, скорость этого выброса составляет около 1293 км/с.

На снимках коронографа CCOR-1 также хорошо видно корональный выброс массы, который возник после второй вспышки.

Корональный выброс массы на Солнце / Фото SolarHam.com

На снимках также заметно выраженное корональное затмение (coronal dimming), что подтверждает образование большого CME. Несмотря на масштаб события, из-за расположения AR 4419 вблизи западного края солнечного диска основная часть плазмы, вероятно, будет направлена мимо Земли.

Как это может повлиять на Землю?

Такие вспышки относятся к самым энергетическим проявлениям солнечной активности. Они могут сопровождаться корональными выбросами массы – облаками заряженных частиц, которые при определенных условиях способны влиять на магнитное поле Земли, вызвать магнитные бури, нарушения радиосвязи и проблемы в работе спутников.

И хоть выбросы не были направлены прямо в сторону Земли, ученые уже не исключают так называемого скользящего удара – ситуации, когда лишь край плазменного облака может задеть магнитосферу нашей планеты. В таком случае возможно усиление геомагнитной активности, хотя серьезных последствий пока не прогнозируют.

Вспышка уже вызвала сильные радиопомехи на Земле. Несмотря на то, что основная масса плазмы после солнечной вспышки, вероятно, пройдет мимо Земли, сам взрыв уже повлиял на космическую погоду. NOAA зафиксировало радиозатемнение уровня R3 (Strong) по международной шкале Space Weather Scales.

Речь идет о сильном нарушении коротковолновой радиосвязи, которое возникает почти сразу после мощной рентгеновской вспышки класса X.

Поток излучения достигает Земли примерно за восемь минут и влияет на верхние слои атмосферы, изменяя условия прохождения радиосигналов.

В результате на освещенной Солнцем стороне планеты возможны масштабные перебои HF-радиосвязи – именно той, которую используют авиация, морской транспорт, военные службы и радиооператоры. NOAA отмечает, что потеря связи может длиться около часа.

Также временно ухудшается работа низкочастотных навигационных сигналов, что может влиять на отдельные системы навигации.

Важно, что это не является геомагнитной бурей. Радиозатемнение R3 возникает из-за мгновенного рентгеновского излучения от вспышки, тогда как магнитные бури зависят от того, достигнет ли Земли корональный выброс массы. Именно поэтому даже без прямого удара плазменного облака Солнце уже успело повлиять на нашу планету.

Что происходит с Солнцем?

Ученые обращают внимание, что Солнце все еще находится в фазе повышенной активности, поэтому в течение ближайшего времени возможны новые сильные вспышки.

Для сравнения, 4 февраля 2026 года была зарегистрирована еще более мощная вспышка класса X4.2, которая стала самой сильной в нынешнем столетии. В то же время исследователи считают, что пик текущего солнечного цикла уже был пройден во второй половине прошлого года и частично в начале этого года.

Сейчас Солнце, вероятно, постепенно переходит к фазе спада активности. Это не означает полного затишья – сильные вспышки еще возможны, однако со временем они будут становиться все реже.