Будут ли магнитные бури 12 – 14 февраля?

8 февраля 2026 года солнечная активность возросла до умеренного уровня. Область AR 4366 сгенерировала несколько вспышек класса M, в частности M2.7. На тот момент регион уже приближался к западному краю видимого диска, поэтому потенциальные выбросы плазмы должны были бы пройти мимо Земли, даже если бы они были бы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Невидимая угроза из космоса: как солнечный ветер диктует правила жизни на Земле

По состоянию на 9 – 11 февраля коронографы не зафиксировали никаких очевидно направленных к Земле корональных выбросов массы, отмечает solen.info. Другими словами, магнитные бури и яркие полярные сияния не произошли, несмотря на серию сильных вспышек.

11 февраля AR4366 продолжала продуцировать вспышки класса M, уже находясь почти за краем видимого нам солнечного диска. Из-за лимба зафиксировали событие уровня M1.4 – фактическая мощность могла быть больше, ведь часть взрыва была скрыта краем Солнца.

Все это означает, что следующие 3 – 5 дней будут очень спокойными и не принесут никаких событий на Земле.

Бурные дни AR4366

За предыдущую неделю регион успел выдать шесть мощных X-вспышек – X1, X8.1, X2.8, X1.6, X1.5 и X4.2, напоминает SolarHam. Это одна из самых впечатляющих серий последнего времени. Однако главное разочарование для охотников за сиянием – отсутствие значительных корональных выбросов массы в направлении нашей планеты. Именно корональные выбросы, а не сам факт вспышки, обычно является ключевым фактором сильных геомагнитных возмущений и сияний.

Несмотря на то, что AR4366 исчезает из прямой видимости, она еще может напомнить о себе. Если активная область переживет переход по обратной стороне Солнца, в конце февраля – ориентировочно в последнюю неделю месяца – она снова появится на восточном крае диска.

Смотрите также Новая солнечная обсерватория вышла на постоянную орбиту, чтобы выполнить сверхважную миссию

Неспокойное Солнце

Между тем Солнце никак не вернется к фазе покоя. Несколько регионов, которые уже демонстрировали активность в январе, возвращаются в поле зрения. Для радиолюбителей и пользователей спутниковой навигации ситуация остается нестабильной – даже без направленных выбросов вспышки могут временно влиять на ионосферу и коротковолновую связь. Зато фотографы полярных сияний сохраняют осторожный оптимизм относительно следующих дней.

AR4366 оставляет видимую сторону Солнца без серьезных последствий для Земли, но текущий максимум солнечного цикла означает, что новые сюрпризы – лишь вопрос времени.