Чи будуть магнітні бурі 12 – 14 лютого?

8 лютого 2026 року сонячна активність зросла до помірного рівня. Область AR 4366 згенерувала кілька спалахів класу M, зокрема M2.7. На той момент регіон уже наближався до західного краю видимого диска, тому потенційні викиди плазми мали б пройти повз Землю, навіть якби вони були б, пише 24 Канал.

Станом на 9 – 11 лютого коронографи не зафіксували жодних очевидно спрямованих до Землі корональних викидів маси, зазначає solen.info. Іншими словами, магнітні бурі та яскраві полярні сяйва не відбулися, попри серію сильних спалахів.

11 лютого AR4366 продовжувала продукувати спалахи класу M, вже перебуваючи майже за краєм видимого нам сонячного диска. З-за лімба зафіксували подію рівня M1.4 – фактична потужність могла бути більшою, адже частина вибуху була прихована краєм Сонця.

Усе це означає, що наступні 3 – 5 днів будуть дуже спокійними й не принесуть ніяких подій на Землі.

Бурхливі дні AR4366

За попередній тиждень регіон встиг видати шість потужних X-спалахів – X1, X8.1, X2.8, X1.6, X1.5 та X4.2, нагадує SolarHam. Це одна з найбільш вражаючих серій останнього часу. Проте головне розчарування для мисливців за сяйвом – відсутність значних корональних викидів маси у напрямку нашої планети. Саме корональні викиди, а не сам факт спалаху, зазвичай є ключовим чинником сильних геомагнітних збурень і сяйв.

Попри те, що AR4366 зникає з прямої видимості, вона ще може нагадати про себе. Якщо активна область переживе перехід по зворотному боці Сонця, наприкінці лютого – орієнтовно в останній тиждень місяця – вона знову з’явиться на східному краї диска.

Неспокійне Сонце

Тим часом Сонце ніяк не повернеться до фази спокою. Декілька регіонів, які вже демонстрували активність у січні, повертаються в поле зору. Для радіоаматорів і користувачів супутникової навігації ситуація залишається нестабільною – навіть без спрямованих викидів спалахи можуть тимчасово впливати на іоносферу та короткохвильовий зв’язок. Натомість фотографи полярних сяйв зберігають обережний оптимізм щодо наступних днів.

AR4366 залишає видиму сторону Сонця без серйозних наслідків для Землі, але поточний максимум сонячного циклу означає, що нові сюрпризи – лише питання часу.