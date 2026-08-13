От кода до аппаратного обеспечения

Компания использует свой более чем 25-летний опыт в разработке встроенных систем, чтобы превратить сложные алгоритмы в инструменты для реального производства. Новое пространство в Кракове стало площадкой для демонстрации пяти ключевых направлений: от когнитивных активов и робототехники до автономной инфраструктуры и цифровых двойников. Об этом 24 Канал рассказал представитель GlobalLogic.

Здесь специалисты демонстрируют, как искусственный интеллект может управлять сложными процессами без участия человека. Например, системы компьютерного зрения собирают данные о состоянии оборудования, а дроны в режиме реального времени отслеживают критическую инфраструктуру.

Особое внимание уделили цифровым двойникам – виртуальным моделям, которые позволяют моделировать работу заводов или транспортных сетей для их оптимизации. Это помогает бизнесу переходить от стадии экспериментов к реальному внедрению инноваций в сферах промышленности, медицины и телекоммуникаций.

В целом проекты охватывают пять взаимосвязанных направлений Physical AI:

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Когнитивные активы (Cognitive Assets).

Цифровые двойники и симуляции (Digital Twin & Simulation).

Автономные операции (Autonomous Operations).

Робототехника и автоматизация (Robotics & Automation).

Автономная инфраструктура (Autonomous Infrastructure).

Экспертиза и глобальное влияние

По словам представителей компании, успешное внедрение ИИ в промышленности требует глубоких инженерных знаний. GlobalLogic делает ставку на открытую архитектуру, сочетая собственные инженерные фреймворки с платформами мировых технологических лидеров. Это дает клиентам возможность внедрять Physical AI независимо от конкретного поставщика облачных услуг или оборудования.

Physical AI – это результат объединения многих дисциплин: от встроенных систем и робототехники до цифровых двойников и облачной инфраструктуры,

– прокомментировал президент и генеральный директор GlobalLogic, а также генеральный директор Hitachi Digital Services Срини Шанкар.

Европейские инженерные команды играют центральную роль в этом процессе. Они разрабатывают решения для автопрома, энергетики и здравоохранения. Использование генеративного ИИ и синтетических данных позволяет значительно ускорить этап тестирования сложных физических систем.

Physical AI начинается с глубокой инженерной экспертизы,

– заявила Group Vice President и Head of EMEA Юлия Штукатурова.

Ключевые проекты и кейсы

В демозоне представлены практические примеры применения Physical AI в таких отраслях, как промышленность, транспорт, энергетика, здравоохранение и критическая инфраструктура. Среди основных проектов:

Сбор данных с помощью компьютерного зрения на основе ИИ

Цифровые двойники и виртуальные среды для моделирования и оптимизации сложных систем

Мониторинг автономной инфраструктуры с использованием дронов и компьютерного зрения

Роботизированные системы, взаимодействующие с окружающей средой

ИИ-инструменты для обслуживания оборудования, контроля качества и аналитики данных

Hitachi Group, частью которой является GlobalLogic, демонстрирует впечатляющие масштабы: выручка за 2025 финансовый год, завершившийся 31 марта 2026 года, составила 10 586,7 миллиарда иен. Сегодня корпорация объединяет 606 дочерних предприятий, в которых работают около 290 000 сотрудников по всему миру. Новая демозона в Кракове является частью глобальной стратегии по созданию цифровой инфраструктуры будущего.