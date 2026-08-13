От кода до аппаратного обеспечения
Компания использует свой более чем 25-летний опыт в разработке встроенных систем, чтобы превратить сложные алгоритмы в инструменты для реального производства. Новое пространство в Кракове стало площадкой для демонстрации пяти ключевых направлений: от когнитивных активов и робототехники до автономной инфраструктуры и цифровых двойников. Об этом 24 Канал рассказал представитель GlobalLogic.
Здесь специалисты демонстрируют, как искусственный интеллект может управлять сложными процессами без участия человека. Например, системы компьютерного зрения собирают данные о состоянии оборудования, а дроны в режиме реального времени отслеживают критическую инфраструктуру.
Особое внимание уделили цифровым двойникам – виртуальным моделям, которые позволяют моделировать работу заводов или транспортных сетей для их оптимизации. Это помогает бизнесу переходить от стадии экспериментов к реальному внедрению инноваций в сферах промышленности, медицины и телекоммуникаций.
В целом проекты охватывают пять взаимосвязанных направлений Physical AI:
- Когнитивные активы (Cognitive Assets).
- Цифровые двойники и симуляции (Digital Twin & Simulation).
- Автономные операции (Autonomous Operations).
- Робототехника и автоматизация (Robotics & Automation).
- Автономная инфраструктура (Autonomous Infrastructure).
Экспертиза и глобальное влияние
По словам представителей компании, успешное внедрение ИИ в промышленности требует глубоких инженерных знаний. GlobalLogic делает ставку на открытую архитектуру, сочетая собственные инженерные фреймворки с платформами мировых технологических лидеров. Это дает клиентам возможность внедрять Physical AI независимо от конкретного поставщика облачных услуг или оборудования.
Physical AI – это результат объединения многих дисциплин: от встроенных систем и робототехники до цифровых двойников и облачной инфраструктуры,
– прокомментировал президент и генеральный директор GlobalLogic, а также генеральный директор Hitachi Digital Services Срини Шанкар.
Европейские инженерные команды играют центральную роль в этом процессе. Они разрабатывают решения для автопрома, энергетики и здравоохранения. Использование генеративного ИИ и синтетических данных позволяет значительно ускорить этап тестирования сложных физических систем.
Physical AI начинается с глубокой инженерной экспертизы,
– заявила Group Vice President и Head of EMEA Юлия Штукатурова.
Ключевые проекты и кейсы
В демозоне представлены практические примеры применения Physical AI в таких отраслях, как промышленность, транспорт, энергетика, здравоохранение и критическая инфраструктура. Среди основных проектов:
- Сбор данных с помощью компьютерного зрения на основе ИИ
- Цифровые двойники и виртуальные среды для моделирования и оптимизации сложных систем
- Мониторинг автономной инфраструктуры с использованием дронов и компьютерного зрения
- Роботизированные системы, взаимодействующие с окружающей средой
- ИИ-инструменты для обслуживания оборудования, контроля качества и аналитики данных
Hitachi Group, частью которой является GlobalLogic, демонстрирует впечатляющие масштабы: выручка за 2025 финансовый год, завершившийся 31 марта 2026 года, составила 10 586,7 миллиарда иен. Сегодня корпорация объединяет 606 дочерних предприятий, в которых работают около 290 000 сотрудников по всему миру. Новая демозона в Кракове является частью глобальной стратегии по созданию цифровой инфраструктуры будущего.