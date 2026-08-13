Від коду до заліза

Компанія використовує свій понад 25-річний досвід у розробці вбудованих систем, щоб перетворити складні алгоритми на інструменти для реального виробництва. Новий простір у Кракові став майданчиком для демонстрації п'яти ключових напрямів: від когнітивних активів і робототехніки до автономної інфраструктури та цифрових двійників. Про це 24 Каналу розповіли представники GlobalLogic.

Тут фахівці показують, як штучний інтелект може керувати складними процесами без участі людини. Наприклад, системи комп'ютерного зору збирають дані про стан обладнання, а дрони в реальному часі моніторять критичну інфраструктуру.

Окрему увагу приділили цифровим двійникам – віртуальним моделям, які дозволяють симулювати роботу заводів чи транспортних мереж для їхньої оптимізації. Це допомагає бізнесу переходити від стадії експериментів до реального впровадження інновацій у сферах промисловості, медицини та телекомунікацій.

Загалом проєкти охоплюють п’ять взаємопов’язаних напрямів Physical AI:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Когнітивні активи (Cognitive Assets).

Цифрові двійники та симуляції (Digital Twin & Simulation).

Автономні операції (Autonomous Operations).

Робототехніка й автоматизація (Robotics & Automation).

Автономна інфраструктура (Autonomous Infrastructure).

Експертиза та глобальний вплив

За словами представників компанії, успішне розгортання ШІ у промисловості потребує глибоких інженерних знань. GlobalLogic робить ставку на відкриту архітектуру, поєднуючи власні інженерні фреймворки з платформами світових технологічних лідерів. Це дає клієнтам можливість впроваджувати Physical AI незалежно від конкретного постачальника хмарних послуг чи обладнання.

Physical AI – це результат поєднання багатьох дисциплін: від вбудованих систем і робототехніки до цифрових двійників та хмарної інфраструктури,

– прокоментував президент і CEO GlobalLogic та CEO Hitachi Digital Services Сріні Шанкар.

Європейські інженерні команди відіграють центральну роль у цьому процесі. Вони розробляють рішення для автопрому, енергетики та охорони здоров'я. Використання генеративного ШІ та синтетичних даних дозволяє значно прискорити етап тестування складних фізичних систем.

Physical AI починається з глибокої інженерної експертизи,

– заявила Group Vice President та Head of EMEA Юлія Штукатурова.

Ключові проєкти та кейси

У демозоні представлені практичні приклади застосування Physical AI у таких галузях, як промисловість, транспорт, енергетика, охорона здоров’я та критична інфраструктура. Серед головних проєктів:

Збір даних за допомогою комп’ютерного зору на основі ШІ

Цифрові двійники та віртуальні середовища для моделювання й оптимізації складних систем

Моніторинг автономної інфраструктури з використанням дронів і комп’ютерного зору

Роботизовані системи, що взаємодіють із навколишнім середовищем

ШІ-інструменти для обслуговування обладнання, контролю якості та аналітики даних

Hitachi Group, частиною якої є GlobalLogic, демонструє вражаючі масштаби: доходи за 2025 фінансовий рік, що завершився 31 березня 2026 року, склали 10 586,7 мільярда єн. Сьогодні корпорація об'єднує 606 дочірніх підприємств, де працюють близько 290 000 співробітників по всьому світу. Нова демозона у Кракові є частиною глобальної стратегії створення цифрової інфраструктури майбутнього.