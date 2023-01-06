Иногда создается впечатление, что компания Google делает это специально – притворяется, будто кто-то из ее работников забыл очередное устройство в баре или на остановке общественного транспорта, чтобы оно задолго до анонса или презентации попало в руки журналистов и привело к утечке характеристик. Так, например, произошло с "умными" часами Pixel Watch, которые нашли в ресторане, полностью раскрыв их дизайн.

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Новая утечка

В первые дни января в сеть попали фотографии смартфона с включенным экраном. Судя по языку интерфейса, утечка произошла во Вьетнаме.

Это вполне логично, ведь в последнее время крупные компании, включая Apple и Google, переносят свое производство из Китая, который все больше "обрастает" санкциями, во Вьетнам. Вероятно, новые бюджетные "пиксели" уже производятся в этой стране.

На фото можно увидеть уже знакомый дизайн, который ранее на рендерах демонстрировал инсайдер OnLeaks. Экран получил довольно толстые рамки, поэтому перед нами точно не одна из старших моделей линейки, которые вышли ранее. Характеристики устройства автор фотографий не сообщил, хотя, очевидно, мог бы увидеть их в настройках смартфона.

Характеристики Google Pixel 7a

Самое интересное произошло дальше. Вскоре после публикации фотографий Pixel 7a был заблокирован, что вполне ожидаемо, ведь Google уже не раз так поступала. Однако блокировка аппарата привела к интересному результату. На экране отобразилось сообщение, где, кроме прочего, был указан объем памяти. Теперь мы знаем, что как минимум тестовый образец оснащен 8 гигабайтами памяти LPDDR5 производства Samsung и 128 гигабайтами флэш-памяти производства Micron.

Remembering the Pixel 7a? Молодой человек, пожалуйста, я считаю несколько минут назад, что на телефоне remotely locked by Google.

При небольшом достижении еще один detail: 8GB LPDDR5 RAM and 128GB pic.twitter.com/ZRaDUXYSDW - No name (@chunvn8888) January 4, 2023

Таким образом, новинка получит на 2 гигабайта больше ОЗУ, чем предшественник, и столько же, сколько есть у Pixel 6 и Pixel 7. А еще это больше, чем у iPhone 14 Pro Max, хотя здесь сравнение менее корректно из-за разных ОС и их потребностей.

Слухи также приписывают смартфону 90-герцовый экран, SoC Tensor G2 и новую 64-мегапиксельную камеру.