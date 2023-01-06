Часом складається враження, що компанія Google робить це спеціально – вдає, ніби хтось із її працівників забув черговий пристрій у барі чи на зупинці громадського транспорту, щоб він задовго до анонсу чи презентації потрапив до рук журналістів і призвів до витоку характеристик. Так, наприклад, сталося з "розумним" годинником Pixel Watch, який знайшли в ресторані, повністю розкривши його дизайн.

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Новий витік

У перші дні січня в мережу потрапили фотографії смартфона з увімкненим екраном. Судячи з мови інтерфейсу, витік стався у В'єтнамі.

Це цілком логічно, адже останнім часом великі компанії, в тому числі Apple та Google, переносять своє виробництво з Китаю, який дедалі більше "обростає" санкціями, у В'єтнам. Імовірно, нові бюджетні "пікселі" вже виробляються в цій країні.

На фото можна побачити вже знайомий дизайн, який раніше на рендерах демонстрував інсайдер OnLeaks. Екран має досить товсті рамки, тому перед нами точно не одна зі старших моделей лінійки, які вийшли раніше. Характеристики пристрою автор фотографій не повідомив, хоча, очевидно, міг би побачити їх у налаштуваннях смартфона.

Характеристики Google Pixel 7a

Найцікавіше сталося далі. Незабаром після публікації фотографій Pixel 7a був заблокований, що цілком очікувано, адже Google вже не раз так чинила. Однак блокування апарата призвело до цікавого результату. На екрані висвітилося повідомлення, де, крім іншого, було вказано обсяг пам'яті. Тож тепер ми знаємо, що як мінімум тестовий зразок оснащений 8 гігабайтами оперативної пам'яті LPDDR5 виробництва Samsung і 128 гігабайтами флешпам'яті виробництва Micron.

Remembering the Pixel 7a? The guy messaged me a few minutes ago that the phone is remotely locked by Google.

At least we now know another detail: 8GB LPDDR5 RAM and 128GB pic.twitter.com/ZRaDUXYSDW — No name (@chunvn8888) January 4, 2023

Таким чином, новинка отримає на 2 гігабайти більше ОЗП, ніж попередник, і стільки ж, скільки мають Pixel 6 і Pixel 7. А ще це більше, ніж у iPhone 14 Pro Max, хоча тут порівняння менш коректне через різні ОС та їхні потреби.

Чутки також приписують смартфону 90-герцевий екран, SoC Tensor G2 і нову 64-мегапіксельну камеру.