Эти изменения обещают перераспределить миллиардные потоки доходов и предоставить создателям цифрового контента свободу, которой они требовали годами. Об этом пишет PhoneArena.

Как изменится цена?

Корпорация Google официально объявила о существенном снижении комиссионных сборов в Play Store и внедрение новых возможностей для разработчиков, что фактически завершает период тотального контроля над платежами в экосистеме Android.

Начиная с 30 июня 2026 года, основная ставка комиссии для разработчиков в США, Великобритании и Европейской экономической зоне будет снижена с традиционных 30 до 20 процентов. Это решение было принято в одностороннем порядке, не дожидаясь финального одобрения мирового соглашения с компанией Epic Games, с которой Google вела изнурительную юридическую борьбу.

Особенно выгодными новые условия станут для сервисов, работающих по модели подписки. Для таких продуктов комиссия Google снизится до 10 процентов, что создает предпосылки к снижению цен самих продуктов для конечных потребителей.

Изменение экономической модели имеет колоссальное значение: например, если разработчик получает годовой доход в размере 1 миллион долларов, то благодаря новым правилам он сможет оставить себе дополнительные сто тысяч долларов, которые ранее шли в пользу платформы. В масштабах всей системы Android речь идет о перераспределении миллиардов долларов доходов.

Какие еще правила Play Store изменятся?

Кроме снижения процентов, Google внедряет глубокие структурные изменения в механику работы Play Store. Разработчики получат возможность интегрировать собственные системы оплаты непосредственно в приложения, что позволит им предлагать пользователям альтернативные способы расчета или даже выводить их на собственные вебсайты для совершения покупок.

Также компания запускает программу "Зарегистрированных магазинов приложений", которая должна легитимизировать сторонние площадки, пишет The Tech Buzz. Хотя на Android и раньше можно было устанавливать софт из других источников, Google часто создавала для этого технические препятствия, которые теперь будут минимизированы для партнеров, соответствующих стандартам безопасности.

Почему Google идет на эти шаги?

Этот шаг стал прямым результатом поражения Google в судебном процессе против Epic Games, где присяжные признали компанию монополистом. Компания, чувствуя близкое поражение, вероятно, решила таким образом играть на опережение, чтобы избежать принуждения со стороны суда установить еще более низкие цены.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини уже назвал новые условия значительно лучшим соглашением для всего сообщества разработчиков и подтвердил, что все юридические споры между сторонами исчерпаны.

Одним из самых символических последствий этого примирения станет официальное возвращение популярной игры Fortnite в магазин Google Play по всему миру, о чем сообщило издание CNET. Кроме того, инсталляция самого Epic Games Store на устройства Android должна стать намного проще уже к концу 2026 года.

Когда ждать новых правил?

Внедрение новых правил будет происходить по четкому графику.

После первой волны в июне 2026 года, изменения распространятся на Австралию до конца сентября, а на Корею и Японию – до конца декабря того же года.

Весь остальной мир перейдет на обновленную систему до 30 сентября 2027 года.

В компании отмечают, что такой постепенный подход необходим для подготовки технической инфраструктуры и адаптации к местным законодательным нормам.

Apple придется реагировать

Ситуация также создает огромное давление на Apple, чья закрытая политика и неизменная комиссия в 30 процентов теперь выглядят менее привлекательно на фоне конкурента. Компания тоже уже давно получает претензии, и теперь кажется вопросом времени, когда и ей придется снижать цены.

Хотя разработчики уже сейчас могут планировать бюджет с учетом высоких доходов, остается открытым вопрос, почувствуют ли это обычные пользователи в виде снижения цен. Google существенно уменьшает свою долю, но решение о том, передавать ли эту выгоду клиентам, остается за издателями приложений.