Ці зміни обіцяють перерозподілити мільярдні потоки доходів та надати творцям цифрового контенту свободу, якої вони вимагали роками. Про це пише PhoneArena.

Як зміниться ціна?

Корпорація Google офіційно оголосила про суттєве зниження комісійних зборів у Play Store та впровадження нових можливостей для розробників, що фактично завершує період тотального контролю над платежами в екосистемі Android.

Починаючи з 30 червня 2026 року, основна ставка комісії для розробників у США, Великій Британії та Європейській економічній зоні буде знижена з традиційних 30 до 20 відсотків. Це рішення було прийняте в односторонньому порядку, не чекаючи на фінальне схвалення мирової угоди з компанією Epic Games, з якою Google вела виснажливу юридичну боротьбу.

Особливо вигідними нові умови стануть для сервісів, що працюють за моделлю підписки. Для таких продуктів комісія Google знизиться до 10 відсотків, що створює передумови до зниження цін самих продуктів для кінцевих споживачів.

Зміна економічної моделі має колосальне значення: наприклад, якщо розробник отримує річний дохід у розмірі 1 мільйон доларів, то завдяки новим правилам він зможе залишити собі додаткові сто тисяч доларів, які раніше йшли на користь платформи. У масштабах усієї системи Android йдеться про перерозподіл мільярдів доларів доходів.

Які ще правила Play Store зміняться?

Окрім зниження відсотків, Google впроваджує глибокі структурні зміни в механіку роботи Play Store. Розробники отримають можливість інтегрувати власні системи оплати безпосередньо в додатки, що дозволить їм пропонувати користувачам альтернативні способи розрахунку або навіть виводити їх на власні вебсайти для здійснення покупок.

Також компанія запускає програму "Зареєстрованих магазинів додатків", яка має легітимізувати сторонні майданчики, пише The Tech Buzz. Хоча на Android і раніше можна було встановлювати софт з інших джерел, Google часто створювала для цього технічні перешкоди, які тепер будуть мінімізовані для партнерів, що відповідають стандартам безпеки.

Чому Google іде на ці кроки?

Цей крок став прямим результатом поразки Google у судовому процесі проти Epic Games, де присяжні визнали компанію монополістом. Компанія, відчуваючи близьку поразку, ймовірно, вирішила таким чином грати на випередження, щоб уникнути примусу з боку суду встановити ще нижчі ціни.

Генеральний директор Epic Games Тім Суїні вже назвав нові умови значно кращою угодою для всієї спільноти розробників і підтвердив, що всі юридичні суперечки між сторонами вичерпано.

Одним із найбільш символічних наслідків цього примирення стане офіційне повернення популярної гри Fortnite до магазину Google Play по всьому світу, про що повідомило видання CNET. Крім того, інсталяція самого Epic Games Store на пристрої Android має стати набагато простішою вже до кінця 2026 року.

Коли чекати на нові правила?

Впровадження нових правил відбуватиметься за чітким графіком.

Після першої хвилі в червні 2026 року, зміни поширяться на Австралію до кінця вересня, а на Корею та Японію – до кінця грудня того ж року.

Весь інший світ перейде на оновлену систему до 30 вересня 2027 року.

У компанії зазначають, що такий поступовий підхід необхідний для підготовки технічної інфраструктури та адаптації до місцевих законодавчих норм.

Apple доведеться реагувати

Ситуація також створює величезний тиск на Apple, чия закрита політика та незмінна комісія у 30 відсотків тепер виглядають менш привабливо на фоні конкурента. Компанія теж уже давно отримує претензії, тож тепер здається питанням часу, коли і їй доведеться знижувати ціни.

Хоча розробники вже зараз можуть планувати бюджет з урахуванням вищих прибутків, залишається відкритим питання, чи відчують це звичайні користувачі у вигляді зниження цін. Google суттєво зменшує свою частку, але рішення про те, чи передавати цю вигоду клієнтам, залишається за видавцями додатків.