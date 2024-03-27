В чем дело

Уже достаточно давно приложения для Android должны быть ориентированы как минимум на Android 6.0 (Marshmallow). Android 15 повышает это минимальное требование.

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Специалисты, которые изучали код второй тестовой версии Android 15 Developer Preview 2, нашли указания на новый минимум, над которым работает Google, хотя она его еще не зафиксировала окончательно, поэтому может поднять в будущем. Суть в том, что приложения должны будут работать по крайней мере на Android 7.1 (SDK версии 24, тогда как Android 15 будет иметь версию 35).

Похоже, что эта блокировка уже действует, поскольку старое приложение, ориентированное на Android 6.0, прекрасно устанавливается на Android 14, но совсем не устанавливается на текущую сборку Android 15.

Это было проверено специалистами издания Android Police. На самом устройстве подсказка Google Play Protect блокирует установку, но почему-то предлагает все равно установить приложение, что в итоге не срабатывает. Установка блокируется самой ОС.

На самом деле это, скорее всего, не повлияет на подавляющее большинство приложений на вашем устройстве. Хотя Android 6.0 часто является самой старой версией ОС, которую поддерживают приложения, большинство приложений ориентированы на гораздо более новые, если не самые новые версии Android. Однако для программ, на которые это повлияет, разработчик должен будет повысить целевую версию, чтобы их можно было установить.

Сегодня трудно будет найти смартфон, который бы работал на Android 6.0, ведь эта операционная система вышла в далеком 2015 году. На нем работали такие устройства как Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9, Huawei Honor 4C, Samsung Galaxy A3, LG G4, Samsung Galaxy S6, Sony Xperia C4, которых уже давно нигде не найдешь.