У чому справа

Вже досить давно програми для Android повинні бути орієнтовані щонайменше на Android 6.0 (Marshmallow). Android 15 підвищує цю мінімальну вимогу.

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Фахівці, які вивчали код другої тестової версії Android 15 Developer Preview 2, знайшли вказівки на новий мінімум, над яким працює Google, хоча вона його ще не зафіксувала остаточно, тому може підняти в майбутньому. Суть у тому, що додатки повинні будуть працювати принаймні на Android 7.1 (SDK версії 24, тоді як Android 15 буде мати версію 35).

Схоже, що це блокування вже діє, оскільки старіший додаток, орієнтований на Android 6.0, чудово встановлюється на Android 14, але зовсім не встановлюється на поточну збірку Android 15.

Це було перевірено фахівцями Android Police. На самому пристрої підказка Google Play Protect блокує встановлення, але чомусь пропонує все одно встановити додаток, що зрештою не спрацьовує. Встановлення блокується самою ОС.

Насправді це, швидше за все, не вплине на переважну більшість додатків на вашому пристрої. Хоча Android 6.0 часто є найстарішою версією ОС, яку підтримують програми, більшість додатків орієнтовані на набагато новіші, якщо не найновіші версії Android. Однак для програм, на які це вплине, розробник повинен буде підвищити цільову версію, щоб їх можна було встановити.

Сьогодні важко буде знайти смартфон, який би працював на Android 6.0, адже ця операційна система вийшла в далекому 2015 році. На ньому працювали такі пристрої як Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9, Huawei Honor 4C, Samsung Galaxy A3, LG G4, Samsung Galaxy S6, Sony Xperia C4, яких уже давно ніде не знайдеш.