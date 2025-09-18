В начале сентября во время финала International Collegiate Programming Contest (ICPC) – самого престижного конкурса по программированию – модели ИИ от OpenAI и DeepMind показали результат, соответствующий "золотой медали". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The FT.

Смотрите также Превосходит человеческий: что за сверхчеловеческий искусственный интеллект от Google и OpenAI и почему является угрозой

Как ИИ превзошел людей в программировании?

OpenAI заявила, что ее GPT-5 смогла решить все 12 задач, 11 из которых с первой попытки. В реальном зачете это бы означало первое место. DeepMind со своей моделью Gemini 2.5 Deep Think достигла второго результата и справилась с задачей, которая оказалась не под силу ни одному из участников-людей.

ICPC собирает сильнейших программистов мира – среди бывших участников сооснователь Google Сергей Брин и научный директор OpenAI Якуб Пачоцки. В этом году в финале участвовали 139 команд, но только четыре получили золото. По правилам, трое студентов имеют пять часов и один компьютер, чтобы решить 12 сложных задач, где оценивают скорость, точность и количество ответов.

Преимущество ИИ заключается в отсутствии командной динамики – алгоритм работает самостоятельно, без необходимости координироваться в стрессовых условиях. DeepMind тренировала Gemini методом "подкрепляющего обучения", сосредоточившись на сложных математических и логических задачах. OpenAI для последней задачи использовала комбинацию GPT-5 и экспериментальной reasoning-модели.

Ученые называют этот прорыв историческим.

Вице-президент Google DeepMind Куок Ле отметил, что это важный шаг на пути к AGI – универсальному искусственному интеллекту. По его словам, такие достижения могут радикально повлиять на отрасли, где нужны математика и программирование, в частности в разработке лекарств и микрочипов.

Впрочем, некоторые эксперты отмечают, что успех в соревнованиях не равен эффективности в создании крупных программных продуктов. Ведь реальные инженерные задачи часто требуют месяцев обдумывания, тогда как конкурсы проверяют скорость мышления. Несмотря на это, исследователи считают, что искусственный интеллект уже способен делать уникальные вклады, которые дополняют человеческие знания и опыт.

Почему ИИ опасен для интернета?

Несмотря на невероятные успехи ИИ и приближение человечества к AGI, эта технология может также нести опасность для интернета. По крайней мере такого мнения придерживается СЕО Cloudflare Мэтью Принс.

Он описал три возможных сценария будущего, среди которых один - "пугающе вероятный" – грозит сосредоточением контроля над информацией в руках нескольких крупных компаний.

Мэтью Принс заявил, что поисковые системы уже потеряли роль главного интерфейса сети. На смену им приходят так называемые answer engines – "машины ответов", которые синтезируют чужой контент и лишают создателей трафика и доходов.