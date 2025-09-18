На початку вересня під час фіналу International Collegiate Programming Contest (ICPC) – найпрестижнішого конкурсу з програмування – моделі ШІ від OpenAI та DeepMind показали результат, що відповідає "золотій медалі". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The FT.

Як ШІ перевершив людей у програмуванні?

OpenAI заявила, що її GPT-5 змогла розв’язати всі 12 завдань, 11 з яких з першої спроби. У реальному заліку це б означало перше місце. DeepMind зі своєю моделлю Gemini 2.5 Deep Think досягла другого результату та впоралася із задачею, яка виявилася не під силу жодному з учасників-людей.

ICPC збирає найсильніших програмістів світу – серед колишніх учасників співзасновник Google Сергій Брін та науковий директор OpenAI Якуб Пачоцкі. Цього року у фіналі брали участь 139 команд, але лише чотири здобули золото. За правилами, троє студентів мають п’ять годин і один комп’ютер, щоб вирішити 12 складних завдань, де оцінюють швидкість, точність і кількість відповідей.

Перевага ШІ полягає у відсутності командної динаміки – алгоритм працює самостійно, без потреби координуватися у стресових умовах. DeepMind тренувала Gemini методом "підкріплювального навчання", зосередившись на складних математичних і логічних задачах. OpenAI для останнього завдання використала комбінацію GPT-5 і експериментальної reasoning-моделі.

Науковці називають цей прорив історичним.

Віцепрезидент Google DeepMind Куок Ле зазначив, що це важливий крок на шляху до AGI – універсального штучного інтелекту. За його словами, такі досягнення можуть радикально вплинути на галузі, де потрібні математика та програмування, зокрема у розробці ліків та мікрочипів.

Втім, деякі експерти наголошують, що успіх у змаганнях не дорівнює ефективності у створенні великих програмних продуктів. Адже реальні інженерні завдання часто потребують місяців обдумування, тоді як конкурси перевіряють швидкість мислення. Попри це, дослідники вважають, що штучний інтелект уже здатний робити унікальні внески, які доповнюють людські знання та досвід.

Чому ШІ небезпечний для інтернету?

Попри неймовірні успіхи ШІ та наближення людства до AGI, ця технологія може також нести небезпеку для інтернету. Принаймні такої думки дотримується СЕО Cloudflare Метью Прінс.

Він описав три можливі сценарії майбутнього, серед яких один — "лякаюче ймовірний" – загрожує зосередженням контролю над інформацією у руках кількох великих компаній.

Метью Прінс заявив, що пошукові системи вже втратили роль головного інтерфейсу мережі. На зміну їм приходять так звані answer engines – "машини відповідей", які синтезують чужий контент і позбавляють творців трафіку та доходів.