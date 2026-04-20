Пекинский полумарафон в этом году стал историческим – гуманоидные роботы впервые пересекли финиш раньше людей. На дистанции 21,1 км машины не только конкурировали с бегунами, но и продемонстрировали скорость, которая превышает лучшие человеческие достижения. Об этом пишет The Guardian.

Как роботы смогли обогнать людей на дистанции 21 км?

Победителем стал робот Lightning, разработанный китайской компанией Honor. Он преодолел дистанцию за 50 минут 26 секунд. Это существенно быстрее действующего мирового рекорда среди людей – 57 минут 20 секунд, установленный угандийским бегуном Джейкобом Киплимо в марте в Лиссабоне.

Контраст между участниками был поразительным. Пока люди на финише истощенно падали на землю, роботы оставались невредимыми и спокойными. Некоторые из них даже выглядели так, будто готовы сразу повторить забег.

Всего в событии приняли участие более 100 роботов и около 12 тысяч человек. Чтобы избежать столкновений, их разделили на параллельные трассы. Значительная часть гуманоидов в этом году действовала автономно, без дистанционного управления.

Как пишет Reuters, результаты стали огромным шагом вперед по сравнению с предыдущим годом. В первом подобном забеге победный робот потратил более 2 часа 40 минут – более чем вдвое дольше человека-победителя. Большинство машин тогда вообще не смогли добраться до финиша.

В этот раз роботы от Honor заняли все призовые места, причем все они работали самостоятельно. Инженер команды Ду Сяоди рассказал, что Lightning создавали около года. Его конструкция включает ноги длиной до 95 см – это позволяет имитировать шаги профессиональных бегунов. Также робот использует жидкостное охлаждение, адаптированное из технологий смартфонов.

По словам разработчиков, скорость – это лишь часть достижения. Подобные технологии могут применяться в промышленности, в частности для повышения надежности конструкций и систем охлаждения.

Зрители заметили значительный прогресс. Те, кто видел первый забег год назад, отметили, что нынешний уровень развития выглядит как качественный скачок. Некоторые даже говорят о начале новой эры, где роботы постепенно опережают людей в физических задачах.

Впрочем, не обошлось без проблем. Один из роботов упал сразу на старте, другой врезался в барьер. Это напоминает, что технология еще далека от идеала.

Несмотря на это, сам факт победы машин над людьми в полумарафоне может повлиять не только на спорт, но и на восприятие роли роботов в обществе.