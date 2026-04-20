Пекінський півмарафон цього року став історичним – гуманоїдні роботи вперше перетнули фініш раніше за людей. На дистанції 21,1 км машини не лише конкурували з бігунами, а й продемонстрували швидкість, яка перевищує найкращі людські досягнення. Про це пише The Guardian.

Дивіться також Як Японія робить ставку на роботів через брак працівників

Як роботи змогли обігнати людей на дистанції 21 км?

Переможцем став робот Lightning, розроблений китайською компанією Honor. Він подолав дистанцію за 50 хвилин 26 секунд. Це суттєво швидше за чинний світовий рекорд серед людей – 57 хвилин 20 секунд, встановлений угандійським бігуном Джейкобом Кіплімо у березні в Лісабоні.

Контраст між учасниками був разючим. Поки люди на фініші виснажено падали на землю, роботи залишалися неушкодженими та спокійними. Деякі з них навіть виглядали так, ніби готові одразу повторити забіг.

Загалом у події взяли участь понад 100 роботів і близько 12 тисяч людей. Щоб уникнути зіткнень, їх розділили на паралельні траси. Значна частина гуманоїдів цього року діяла автономно, без дистанційного керування.

Як пише Reuters, результати стали величезним кроком вперед порівняно з попереднім роком. У першому подібному забігу переможний робот витратив понад 2 години 40 хвилин – більш ніж удвічі довше за людину-переможця. Більшість машин тоді взагалі не змогли дістатися фінішу.

Цього разу роботи від Honor зайняли всі призові місця, причому всі вони працювали самостійно. Інженер команди Ду Сяоді розповів, що Lightning створювали близько року. Його конструкція включає ноги довжиною до 95 см – це дозволяє імітувати кроки професійних бігунів. Також робот використовує рідинне охолодження, адаптоване з технологій смартфонів.

За словами розробників, швидкість – це лише частина досягнення. Подібні технології можуть застосовуватись у промисловості, зокрема для підвищення надійності конструкцій і систем охолодження.

Глядачі помітили значний прогрес. Ті, хто бачив перший забіг рік тому, відзначили, що нинішній рівень розвитку виглядає як якісний стрибок. Деякі навіть говорять про початок нової ери, де роботи поступово випереджають людей у фізичних завданнях.

Втім, не обійшлося без проблем. Один із роботів впав одразу на старті, інший врізався в бар’єр. Це нагадує, що технологія ще далека від ідеалу.

Попри це, сам факт перемоги машин над людьми в півмарафоні може вплинути не лише на спорт, а й на сприйняття ролі роботів у суспільстві.