Что отличает этот концепт от других?

Презентация концепта Crater стала логическим продолжением стратегии компании по усилению позиций в сегменте "adventure-ready". Разработка модели проходила в стенах Американского технического центра в Ирвайне, штат Калифорния. Именно здесь, в новой студии дизайна, которая получила кодовое название "Песочница" (The Sandbox), инженеры и художники пытались ответить на философский вопрос: как выглядит настоящая свобода передвижения. Результатом стал компактный электрический внедорожник, вдохновленный экстремальными спортивными событиями, пишет 24 Канал со ссылкой на Hyundai.

Внешность новинки выполнена в новой стилистике "Art of Steel" (Искусство стали), которую бренд начал внедрять еще осенью. Дизайнеры отказались от плавных линий в пользу функциональности и защищенности. Автомобиль получил широкие защитные пластины снизу и массивные расширители колесных арок.

Особое внимание привлекают огромные внедорожные шины, диаметр которых составляет примерно 84 сантиметра. Для защиты кузова от веток предусмотрены специальные тросы-отбойники (лифтеры), а на крыше размещена экспедиционная платформа для снаряжения.



Hyundai Crater Concept / Фото Hyundai



Интерьер Crater также бросает вызов современным трендам. Вместо привычных огромных сенсорных экранов, которые могут отвлекать внимание на сложной трассе, разработчики предложили минималистичный подход. Главным инструментом водителя стал проекционный дисплей, занимающий всю ширину лобового стекла. Эта технология не только выводит данные приборов, но и транслирует изображение с камеры заднего вида в реальном времени, обеспечивая полный контроль над ситуацией.

Передняя панель выполнена в виде длинной трубы, защищенной сеткой, что подчеркивает грубый характер авто.



Hyundai Crater Concept / Фото Hyundai



Технический арсенал модели полностью соответствует ее внешнему виду. Инженеры оснастили внедорожник новым контроллером, который управляет блокировкой переднего и заднего дифференциалов. Водителю доступен селектор выбора покрытия с режимами "Песок", "Снег" и "Грязь".

Среди вспомогательных систем присутствуют контроль торможения на спуске, компас и высотомер, что является критически важным для горных маршрутов.



Hyundai Crater Concept / Фото Hyundai



Самой большой интригой остается силовая установка. Хотя компания подтвердила электрическую природу Crater, детали не разглашаются.

Эксперты заметили интересную деталь: специфическую светотехнику с маркировкой HTWO, которая обычно используется на водородных моделях бренда, например, Nexo. Это дает основания предполагать, что под капотом может скрываться не просто аккумуляторная батарея, а система на водородных топливных элементах, что обеспечила бы значительно больший запас хода в условиях отсутствия розеток.



Hyundai Crater Concept / Фото Hyundai



