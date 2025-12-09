Программа также содержит большую базу инструкций и инструмент для анализа состояния аккумулятора, рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог iFixit.

Какие функции предлагает сервис?

Фундаментом обновленного продукта iFixit остается огромная библиотека пошаговых инструкций по ремонту, которую разработчики оптимизировали для удобного просмотра на экранах смартфонов.

Пользователи имеют возможность сохранять модели своих устройств для быстрого доступа к необходимым мануалов, а также заказывать необходимые запчасти и инструменты непосредственно в программе. Однако наибольшее внимание привлекает именно FixBot.

Как работает новый помощник?

По словам руководителя компании Кайла Винса, взаимодействие с ботом напоминает разговор с опытным мастером. Пользователь описывает проблему – например, телефон выключается при заряде 30%, стиральная машина не сливает воду или газонокосилка глохнет.

Искусственный интеллект задает уточняющие вопросы, отбрасывает ложные варианты и размышляет над причинами, пока не установит точный диагноз. После этого бот находит соответствующие детали и сопровождает процесс ремонта.

Базой знаний для FixBot служат фирменные инструкции iFixit, кэш PDF-документации и данные с форумов сообщества. Если информация о конкретном гаджете отсутствует в библиотеке, система ищет данные на официальных сайтах производителей или анализирует сведения о похожих моделях.

Сейчас FixBot доступен бесплатно, но в будущем планируется введение подписки стоимостью 4,99 доллара в месяц рассказывает The Verge. В платной версии появятся голосовое управление и возможность загрузки документов, тогда как функционал бесплатного тарифа будет ограниченным.

Как приложение будет следить за аккумулятором смартфона?

Отдельного внимания заслуживает функция мониторинга батареи. Она не только отображает текущий уровень заряда, но и прогнозирует остаточный срок службы аккумулятора, позволяя владельцу заранее планировать замену.

Стоит отметить, что первое приложение iFixit вышел еще в 2011 году, однако Apple удалила его из App Store после публикации инструкции по разборке и ремонту Apple TV. Несмотря на возвращение программы в магазин, учетная запись Винса до сих пор имеет статус ненадежного, хотя это не останавливает его в стремлении обучать людей чинить технику.