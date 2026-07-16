Зачем Маску нужна газовая энергетическая компания

Сделка состоялась еще в мае 2026 года, однако стороны не делали никаких официальных заявлений. Факт покупки выяснился лишь недавно благодаря сообщению Федеральной торговой комиссии США о досрочном прекращении проверки транзакции. Журналисты оценили стоимость активов в 1 миллиард долларов, опираясь на данные о выплате 50,4 миллиона долларов миноритарному акционеру за его долю в 5 процентов.

Компания APR Energy, базирующаяся в Джексонвилле, США, управляет парком мобильных турбин общей мощностью более 1 гигаватта. Это оборудование напоминает огромные генераторы, которые можно транспортировать на трейлерах и устанавливать за считанные дни.



Такие турбины производит новая компания Маска / Фото APR Energy

Такая скорость критически важна для Маска, поскольку его компания SpaceX AI нуждается в огромном количестве электроэнергии для питания суперкомпьютеров Colossus и Colossus 2 в Мемфисе. Именно там обучают и поддерживают работу чат-бота Grok.

APR Energy развертывает мобильные газовые турбины и дизельные двигатели, которые могут выйти на полную мощность менее чем за 10 минут,

– прокомментировал Фред Ламберт, главный редактор издания Electrek.

Экологические споры

Использование газовых турбин уже втянуло Маска в юридические баталии. Экологические организации, в числе которых NAACP и Earthjustice, подали иск из-за нарушения Закона о чистом воздухе. Они утверждают, что 35 турбин, которые xAI установила без разрешений, могут выбрасывать более 2000 тонн оксидов азота, провоцирующих образование смога.

Ситуация особенно остра в районе Бокстаун, где проживает преимущественно темнокожее население, а риск онкологических заболеваний уже в четыре раза превышает средний показатель по стране. Несмотря на это, Министерство юстиции США пытается закрыть дело, аргументируя использование Grok военными потребностями национальной безопасности.

Резкая смена курса

Интересно, почему еще десять лет назад Илон Маск называл использование ископаемого топлива "самым бессмысленным экспериментом в истории". В течение 15 лет он строил бренд вокруг солнечной энергии и аккумуляторов Tesla Megapack, убеждая мир в возможности полного отказа от газа и нефти. Однако реальность оказалась иной: когда амбиции в сфере искусственного интеллекта столкнулись с дефицитом энергосетей, миллиардер выбрал самый быстрый и самый грязный путь.

Ситуация выглядит еще более иронично, если посмотреть на то, куда уходит эта энергия. Отчеты бывших сотрудников xAI указывают, что более половины трафика Grok составляет контент для взрослых – от эротических изображений до откровенных чатов с нейросетью. Таким образом, Маск сжигает газ в бедных районах, чтобы поддерживать работу чат-бота с порнографическим контентом, при этом прикрывая это вопросами государственной важности.