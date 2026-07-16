Навіщо Маску газова енергетична компанія

Угода відбулася ще в травні 2026 року, проте сторони не робили жодних офіційних заяв. Факт купівлі виявили лише нещодавно завдяки повідомленню Федеральної торгової комісії США про дострокове припинення перевірки транзакції. Журналісти оцінили вартість активів у 1 мільярд доларів, спираючись на дані про виплату 50,4 мільйона доларів міноритарному акціонеру за його частку в 5 відсотків.

APR Energy, що базується в Джексонвіллі, США, оперує флотом мобільних турбін загальною потужністю понад 1 гігават. Це обладнання нагадує величезні генератори, які можна транспортувати на трейлерах і встановлювати за лічені дні.



Такі турбіни виробляє нова компанія Маска / Фото APR Energy

Така швидкість критично важлива для Маска, оскільки його компанія SpacexAI потребує величезної кількості електрики для живлення суперкомп'ютерів Colossus та Colossus 2 у Мемфісі. Саме там навчають і підтримують роботу чат-бота Grok.

APR Energy розгортає мобільні газові турбіни та дизельні двигуни, які можуть вийти на повну потужність менше ніж за 10 хвилин,

– прокоментував Фред Ламберт, головний редактор видання Electrek.

Екологічні суперечки

Використання газових турбін уже втягнуло Маска в юридичні баталії. Екологічні організації, серед яких NAACP та Earthjustice, подали позов через порушення Закону про чисте повітря. Вони стверджують, що 35 турбін, які xAI встановила без дозволів, можуть викидати понад 2000 тонн оксидів азоту, що провокують утворення смогу.

Ситуація особливо гостра в районі Бокстаун, де проживає переважно темношкіре населення, а ризик онкологічних захворювань уже в чотири рази перевищує середній показник по країні. Попри це, Міністерство юстиції США намагається закрити справу, аргументуючи використання Grok військовими потребами національної безпеки.

Різка зміна курсу

Цікаво, що ще десять років тому Ілон Маск називав використання викопного палива "найбезглуздішим експериментом в історії". Протягом 15 років він будував бренд навколо сонячної енергії та акумуляторів Tesla Megapack, переконуючи світ у можливості повної відмови від газу та нафти. Проте реальність виявилася іншою: коли амбіції у сфері штучного інтелекту зіткнулися з дефіцитом енергомереж, мільярдер обрав найшвидший і найбрудніший шлях.

Ситуація виглядає ще більш іронічно, якщо поглянути на те, куди йде ця енергія. Звіти колишніх співробітників xAI вказують, що понад половину трафіку Grok становить контент для дорослих – від еротичних зображень до відвертих чатів з нейромережею. Таким чином, Маск спалює газ у бідних районах, щоб підтримувати роботу чат-бота з порнографічним контентом, водночас прикриваючи це питаннями державної ваги.