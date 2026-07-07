Чому зміна назви – це лише вершина айсберга?

Ілон Маск завершив черговий етап консолідації своїх активів, офіційно перейменувавши компанію xAI на SpaceXAI. Ця подія відбулася через п'ять місяців після того, як космічна корпорація SpaceX поглинула розробника штучного інтелекту в лютому 2026 року. Про це пише видання Gizmodo.

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Хоча Маск анонсував нову назву ще у травні, остаточне закріплення бренду та презентація логотипа відбулися лише зараз. Новий візуальний стиль компанії демонструє трансформацію: старий логотип xAI фактично розчинився у впізнаваному дизайні SpaceX, де напис "AI" став майже непомітним додатком.

Як тепер виглядає новий логотип: дивіться відео

Цей ребрендинг став логічним кроком після виходу SpaceX на фондовий ринок у червні 2026 року. Тоді компанія провела найбільше первинне публічне розміщення акцій (IPO) в історії, а вартість цінних паперів на момент закриття торгів склала 161 долар. Це забезпечило ринкову капіталізацію корпорації на рівні 2,1 трильйона доларів.

Тепер SpaceXAI – це не просто назва, а символ об'єднання космічних технологій та інтелектуальних систем під одним дахом, куди також входить соціальна мережа X, яку підрозділ ШІ придбав ще у 2025 році.

Ми віримо, що інфраструктура ШІ в космосі може використовувати фактично безмежну потужність Сонця і таким чином перетворити ШІ на трансформаційну силу для розуміння Всесвіту та покращення повсякденного життя всіх людей,

– прокоментували представники компанії SpaceX.

Маск переконаний, що розвиток штучного інтелекту на Землі скоро впреться в енергетичну стелю. На його думку, наземні електромережі не впораються з апетитами сучасних дата-центрів. Вихід мільярдер бачить у створенні орбітальної обчислювальної інфраструктури. Ще до офіційного злиття SpaceX подала заявку до Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) на запуск 1 мільйона супутників, які мають стати основою для космічних серверних потужностей. Плани вражають масштабами: запуск орбітальних центрів обробки даних на рівні 100 – 200 гігаватів на рік, з перспективою досягнення показника в 1 терават.

Фінанси та недоліки

Попри грандіозні плани, фінансова ситуація підрозділу ШІ залишається складною. За минулий рік компанія, яка тоді ще називалася xAI, витратила 6,4 мільярда доларів, що вдвічі перевищило її прибутки. Проте інвестори розглядають ці витрати як необхідні інвестиції в ринок, загальний обсяг якого Маск оцінює у 28,5 трильйона доларів. У цю стратегію входить і радикальне оновлення головного продукту – чат-бота Grok.

У березні Маск визнав, що бот має суттєві недоліки, тому його вирішили перебудувати з нуля. Для прискорення розробки SpaceX також розпочала процес поглинання Cursor – інноваційного інструменту для написання коду за допомогою ШІ.

Глобальний попит на електроенергію для штучного інтелекту просто неможливо задовольнити за допомогою наземних рішень,

– заявив Ілон Маск, пояснюючи необхідність перенесення обчислень на орбіту.

Цікавим аспектом нової структури є управління компанією. Статут SpaceX фактично унеможливлює звільнення Маска з посади керівника, незалежно від обставин чи рішень ради директорів. Це дає йому повну свободу у втіленні ідей, які багато хто називає фантастичними, наприклад, створення дата-центрів на Місяці.

Попри скептицизм деяких експертів, поєднання ресурсів SpaceX та інтелектуального потенціалу xAI робить SpaceXAI одним із найпотужніших гравців на світовому технологічному ринку.