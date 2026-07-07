Почему смена названия – это лишь вершина айсберга?

Илон Маск завершил очередной этап консолидации своих активов, официально переименовав компанию xAI в SpaceXAI. Это событие произошло через пять месяцев после того, как космическая корпорация SpaceX поглотила разработчика искусственного интеллекта в феврале 2026 года. Об этом пишет издание Gizmodo.

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Хотя Маск анонсировал новое название еще в мае, окончательное закрепление бренда и презентация логотипа состоялись только сейчас. Новый визуальный стиль компании демонстрирует трансформацию: старый логотип xAI фактически растворился в узнаваемом дизайне SpaceX, где надпись "AI" стала почти незаметным дополнением.

Как теперь выглядит новый логотип: смотрите видео

Этот ребрендинг стал логичным шагом после выхода SpaceX на фондовый рынок в июне 2026 года. Тогда компания провела крупнейшее первичное публичное размещение акций (IPO) в истории, а стоимость ценных бумаг на момент закрытия торгов составила 161 доллар. Это обеспечило рыночную капитализацию корпорации на уровне 2,1 триллиона долларов.

Теперь SpaceXAI – это не просто название, а символ объединения космических технологий и интеллектуальных систем под одной крышей, куда также входит социальная сеть X, которую подразделение ИИ приобрело еще в 2025 году.

"Мы верим, что инфраструктура ИИ в космосе может использовать фактически безграничную мощность Солнца и таким образом превратить ИИ в трансформационную силу для понимания Вселенной и улучшения повседневной жизни всех людей",

– прокомментировали представители компании SpaceX.

Маск убежден, что развитие искусственного интеллекта на Земле вскоре упрется в энергетический потолок. По его мнению, наземные электросети не справятся с потребностями современных дата-центров. Выход миллиардер видит в создании орбитальной вычислительной инфраструктуры. Еще до официального слияния SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC) на запуск 1 миллиона спутников, которые должны стать основой для космических серверных мощностей. Планы впечатляют своими масштабами: запуск орбитальных центров обработки данных мощностью 100–200 гигаватт в год с перспективой достижения показателя в 1 тераватт.

Финансы и недостатки

Несмотря на грандиозные планы, финансовая ситуация подразделения ИИ остается сложной. За прошлый год компания, которая тогда еще называлась xAI, потратила 6,4 миллиарда долларов, что вдвое превысило ее доходы. Однако инвесторы рассматривают эти расходы как необходимые инвестиции в рынок, общий объем которого Маск оценивает в 28,5 триллиона долларов. В эту стратегию входит и радикальное обновление главного продукта – чат-бота Grok.

В марте Маск признал, что у бота есть существенные недостатки, поэтому его решили переделать с нуля. Для ускорения разработки SpaceX также начала процесс поглощения Cursor – инновационного инструмента для написания кода с помощью ИИ.

Глобальный спрос на электроэнергию для искусственного интеллекта просто невозможно удовлетворить с помощью наземных решений,

– заявил Илон Маск, объясняя необходимость переноса вычислений на орбиту.

Интересным аспектом новой структуры является управление компанией. Устав SpaceX фактически делает невозможным увольнение Маска с поста руководителя, независимо от обстоятельств или решений совета директоров. Это дает ему полную свободу в воплощении идей, которые многие называют фантастическими, например, создание дата-центров на Луне.

Несмотря на скептицизм некоторых экспертов, объединение ресурсов SpaceX и интеллектуального потенциала xAI делает SpaceXAI одним из самых влиятельных игроков на мировом технологическом рынке.