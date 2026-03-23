16 марта Apple анонсировала AirPods Max 2, релиз которых ожидается в апреле. Главным обновлением стал новый аудиочип H2 – третье поколение процессоров для наушников компании. Об этом пишет BGR.

Смотрите также Apple неожиданно представила наушники AirPods Max 2

Что означает отсутствие IP-защиты в AirPods Max 2?

Несмотря на это, одна из ключевых проблем предыдущей модели осталась без изменений. AirPods Max 2 не получили ни одного IP-рейтинга, то есть не имеют официальной защиты от пыли или воды. Это означает, что наушники не являются водостойкими и могут повредиться даже от влаги или песка.

IP-рейтинг показывает уровень защиты устройства от внешних воздействий. Например, AirPods Pro 3 имеют защиту IP67 – полная устойчивость к пыли и возможность погружения в воду до 1 метра на 30 минут. В свою очередь iPhone 17 Pro имеет рейтинг IP68, что позволяет выдерживать погружение на глубину до 6 метров в течение такого же времени.

На этом фоне AirPods Max 2 выглядят значительно менее защищенными. Пользователям советуют избегать дождя, пляжного песка и любого контакта с водой, поскольку это может привести к поломке.

Как пишет Macrumors, проблема не ограничивается только водой. Через тканевые амбушюры наушники легко пачкаются. Косметика, солнцезащитные средства или пот могут оставлять следы и даже вызвать неприятный запах. Apple предлагает инструкции по очистке, но пользователи часто жалуются, что этого недостаточно.

Также следует избегать использования наушников во время тренировок или в жару. Влага может накапливаться внутри чашек, что иногда приводит к конденсату – проблема, о которой сообщали владельцы первого поколения.

Что касается нововведений, то чип H2 приносит улучшенное активное шумоподавление, адаптивный звук и усовершенствованный режим прозрачности. Также появились функции вроде Live Translation, снижение громких звуков окружающей среды, автоматическое приглушение во время разговоров и лучшее качество аудио с более глубоким басом и естественными голосами.

При этом в целом в целом AirPods Max 2 почти не отличаются от предыдущей версии с USB-C и модели 2020 года. Apple даже сохранила те же цвета. Поэтому новинка сочетает улучшенное звучание с теми же ограничениями, которые критиковали ранее.