16 березня Apple анонсувала AirPods Max 2, реліз яких очікується у квітні. Головним оновленням став новий аудіочип H2 – третє покоління процесорів для навушників компанії. Про це пише BGR.

Що означає відсутність IP-захисту в AirPods Max 2?

Попри це, одна з ключових проблем попередньої моделі залишилася без змін. AirPods Max 2 не отримали жодного IP-рейтингу, тобто не мають офіційного захисту від пилу чи води. Це означає, що навушники не є водостійкими і можуть пошкодитися навіть від вологи чи піску.

IP-рейтинг показує рівень захисту пристрою від зовнішніх впливів. Наприклад, AirPods Pro 3 мають захист IP67 – повна стійкість до пилу і можливість занурення у воду до 1 метра на 30 хвилин. У свою чергу iPhone 17 Pro має рейтинг IP68, що дозволяє витримувати занурення на глибину до 6 метрів протягом такого ж часу.

На цьому фоні AirPods Max 2 виглядають значно менш захищеними. Користувачам радять уникати дощу, пляжного піску та будь-якого контакту з водою, оскільки це може призвести до поломки.

Як пише Macrumors, проблема не обмежується лише водою. Через тканинні амбушури навушники легко брудняться. Косметика, сонцезахисні засоби чи піт можуть залишати сліди та навіть викликати неприємний запах. Apple пропонує інструкції з очищення, але користувачі часто скаржаться, що цього недостатньо.

Також варто уникати використання навушників під час тренувань або у спеку. Волога може накопичуватися всередині чашок, що іноді призводить до конденсату – проблема, про яку повідомляли власники першого покоління.

Що стосується нововведень, то чип H2 приносить покращене активне шумозаглушення, адаптивний звук і вдосконалений режим прозорості. Також з’явилися функції на кшталт Live Translation, зниження гучних звуків довкілля, автоматичне приглушення під час розмов і краща якість аудіо з більш глибоким басом і природнішими голосами.

Водночас загалом AirPods Max 2 майже не відрізняються від попередньої версії з USB-C і моделі 2020 року. Apple навіть зберегла ті самі кольори. Тож новинка поєднує покращене звучання з тими ж обмеженнями, які критикували раніше.