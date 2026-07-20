Подробности миссии и технические характеристики

Ракета-носитель стартовала с главного индийского космодрома на острове Шрихарикота в субботу в 06:35 по всемирному времени. Несмотря на задержку в тридцать минут из-за технической неисправности во время обратного отсчета, полет прошел безупречно. Ракета высотой 22 метра вывела полезную нагрузку на высоту 450 километров, подтвердив высокую точность расчетов инженеров, пишет издание Ars Technica.

Этот успех выглядит феноменальным на фоне мировой статистики, ведь частные компании крайне редко выходят на орбиту с первой попытки. Например, компании SpaceX потребовалось четыре запуска Falcon 1 для первого успеха, а Rocket Lab не смогла выйти на орбиту во время дебюта своего ракетоносителя Electron.

Vikram-1 изготовлена из сверхлегких углеродных композитных материалов, а ее конструкция позволяет доставлять до 350 килограммов груза на низкую околоземную орбиту. Ракету назвали в честь физика Викрама Сарабхаи, которого считают отцом индийской космической программы.

При первой попытке, достигнув орбиты, я никогда не думал, что это возможно,

– прокомментировал соучредитель и генеральный директор Skyroot Aerospace Паван Кумар Чандана.

Путь к успеху

Компанию основали в 2018 году Паван Кумар Чандана и Нага Бхарат Дака, которые ранее работали учеными в Индийской организации космических исследований (ISRO). Несмотря на статус частного стартапа, государство оказывало специалистам активную поддержку: ISRO разрешила использовать свои испытательные стенды для твердотопливных двигателей и стартовые площадки.

На сегодняшний день Skyroot Aerospace привлекла около 160 миллионов долларов капитала, что повысило ее оценку до 1,1 миллиарда долларов. Штат компании насчитывает более 1 000 сотрудников, средний возраст которых составляет всего 28 лет.

Этот запуск стал частью масштабной стратегии премьер-министра Нарендры Моди. Глава правительства поставил амбициозную задачу: увеличить количество индийских космических миссий с 5 до 50 в год к концу текущего десятилетия. Успех Vikram-1 открывает путь к регулярным коммерческим услугам, спрос на которые в мире постоянно растет.

Это определяющий момент в космическом путешествии Индии,

– заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

После успешного дебюта Skyroot Aerospace не сбавляет обороты. Компания уже планирует второй запуск Vikram-1 до конца года, а в будущем готовит более мощную версию – Vikram-2. Она получит криогенную верхнюю ступень и сможет выводить на орбиту до 900 килограммов полезной нагрузки.