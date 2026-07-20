Деталі місії та технічні характеристики

Носій стартував із головного індійського космодрому на острові Шріхарікота в суботу о 06:35 за всесвітнім часом. Попри затримку на тридцять хвилин через технічну несправність під час відліку, політ пройшов бездоганно. Ракета заввишки 22 метри підняла корисне навантаження на висоту 450 кілометрів, підтвердивши високу точність розрахунків інженерів, пише видання Ars Technica.

Цей успіх виглядає феноменальним на тлі світової статистики, адже приватні компанії вкрай рідко досягають орбіти з першої спроби. Наприклад, компанії SpaceX знадобилося чотири запуски Falcon 1 для першого успіху, а Rocket Lab не змогла вийти на орбіту під час дебюту свого носія Electron.

Vikram-1 виготовили з надлегких вуглецевих композитних матеріалів, а її конструкція дозволяє доправляти до 350 кілограмів вантажу на низьку навколоземну орбіту. Ракету назвали на честь фізика Вікрама Сарабхаї, якого вважають батьком індійської космічної програми.

На першій спробі, досягнувши орбіти, я ніколи не думав, що це можливо,

– прокоментував співзасновник і генеральний директор Skyroot Aerospace Паван Кумар Чандана.

Шлях до успіху

Компанію заснували у 2018 році Паван Кумар Чандана та Нага Бхарат Дака, які раніше працювали вченими в Індійській організації космічних досліджень (ISRO). Попри статус приватного стартапу, держава надавала фахівцям активну підтримку: ISRO дозволила використовувати свої випробувальні стенди для твердопаливних двигунів і стартові майданчики.

На сьогодні Skyroot Aerospace залучила близько 160 мільйонів доларів капіталу, що підняло її оцінку до 1,1 мільярда доларів. Штат компанії налічує понад 1 000 співробітників, середній вік яких становить лише 28 років.

Цей запуск став частиною масштабної стратегії прем'єр-міністра Нарендри Моді. Глава уряду поставив амбітне завдання: збільшити кількість індійських космічних місій з 5 до 50 на рік до кінця поточного десятиліття. Успіх Vikram-1 відкриває шлях до регулярних комерційних послуг, попит на які у світі постійно зростає.

Це визначальний момент у космічній подорожі Індії,

– заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Після успішного дебюту Skyroot Aerospace не збавляє обертів. Компанія вже планує другий запуск Vikram-1 до кінця року, а в майбутньому готує потужнішу версію – Vikram-2. Вона отримає кріогенний верхній ступінь і зможе виводити на орбіту до 900 кілограмів корисного навантаження.