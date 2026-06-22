Компания Intel может получить весомый козырь в борьбе за рынок доступных ноутбуков. Согласно результатам тестирования, появившимся в базе PassMark, новый процессор Core 3 304 демонстрирует производительность, которая почти сравнялась с чипом Apple A18 Pro, установленным в бюджетном ноутбуке MacBook Neo. Об этом пишет Digitaltrends.

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Сможет ли Intel вернуть конкуренцию в сегмент бюджетных ноутбуков?

MacBook Neo стал одним из самых обсуждаемых устройств в своём классе благодаря сочетанию относительно низкой цены — 599 долларов — и производительности, которая ранее была характерна для значительно более дорогих моделей. Именно поэтому любой потенциальный конкурент привлекает особое внимание.

По данным тестов PassMark, процессор Intel Core 3 304 набрал в среднем 11 543 балла в рейтинге CPU Mark. Для сравнения: Apple A18 Pro, используемый в MacBook Neo, демонстрирует средний результат на уровне 11 804 баллов.

Таким образом, разница между двумя решениями составляет всего около 2,2%.

Еще более интересной выглядит ситуация в однопоточных тестах. Здесь процессор Intel отстает примерно на 7,7% от конкурента. В то же время один из зафиксированных в базе PassMark тестов показал результат, который фактически сравнялся с лучшим показателем A18 Pro.

Такие цифры особенно примечательны с учетом архитектуры обоих процессоров. Apple A18 Pro имеет шесть ядер и шесть потоков, тогда как Core 3 304 использует конфигурацию из пяти ядер и пяти потоков.

Что известно о Wildcat Lake

Core 3 304 входит в будущую линейку процессоров Wildcat Lake. Эта серия разрабатывается как энергоэффективное решение для недорогих ноутбуков, поэтому сравнение с MacBook Neo выглядит вполне логичным.

В последние годы именно в бюджетном сегменте Intel утратила часть конкурентных преимуществ. Apple смогла предложить высокую производительность даже в относительно недорогих устройствах, что стало одним из ключевых факторов успеха её ноутбуков.

Если результаты тестов подтвердятся в серийных устройствах, Intel сможет сократить этот разрыв и предложить производителям ноутбуков более конкурентоспособную платформу.

Почему сами бенчмарки ещё ничего не гарантируют

Несмотря на многообещающие результаты, синтетические тесты отражают лишь часть реальной картины. Итоговый успех ноутбуков будет зависеть от многих других факторов.

Среди них:

автономность работы;

энергопотребление;

эффективность системы охлаждения;

производительность графической подсистемы;

качество дисплея;

объем оперативной памяти;

оптимизация программного обеспечения;

конечная цена устройства.

Именно поэтому даже практически равная производительность процессоров не означает автоматической победы одного из них.

Что это означает для рынка

Главным преимуществом MacBook Neo стала не только операционная система macOS или длительное время работы от батареи. Устройство предложило пользователям производительность, близкую к флагманскому уровню, по относительно доступной цене.

Если платформа Wildcat Lake сможет обеспечить аналогичный уровень повседневной производительности, производители ноутбуков на Windows получат шанс вернуть конкурентоспособность в сегменте, где Apple в последнее время чувствовала себя очень уверенно.

Пока что результаты основаны лишь на ранних тестах PassMark. Однако они уже свидетельствуют о том, что Intel удалось значительно сократить отставание от Apple в категории доступных мобильных компьютеров. Окончательные выводы можно будет сделать после появления первых коммерческих ноутбуков с процессорами Wildcat Lake.