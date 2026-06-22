Компанія Intel може отримати серйозний аргумент у боротьбі за ринок доступних ноутбуків. Згідно з результатами тестування, що з'явилися в базі PassMark, новий процесор Core 3 304 демонструє продуктивність, яка майже зрівнялася з чипом Apple A18 Pro, встановленим у бюджетному ноутбуці MacBook Neo. Про це пише Digitaltrends.

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Чи зможе Intel повернути конкуренцію в сегмент бюджетних ноутбуків?

MacBook Neo став одним із найбільш обговорюваних пристроїв у своєму класі завдяки поєднанню відносно низької ціни – 599 доларів – та продуктивності, яка раніше була характерна для значно дорожчих моделей. Саме тому будь-який потенційний конкурент привертає особливу увагу.

За даними тестів PassMark, процесор Intel Core 3 304 набрав у середньому 11 543 бали в рейтингу CPU Mark. Для порівняння, Apple A18 Pro, який використовується в MacBook Neo, демонструє середній результат на рівні 11 804 балів.

Таким чином, різниця між двома рішеннями становить лише близько 2,2%.

Ще цікавішою виглядає ситуація в однопотокових тестах. Тут процесор Intel відстає приблизно на 7,7% від конкурента. Водночас одна із зафіксованих у базі PassMark спроб показала результат, який фактично зрівнявся з найкращим показником A18 Pro.

Такі цифри особливо примітні з огляду на архітектуру обох процесорів. Apple A18 Pro має шість ядер і шість потоків, тоді як Core 3 304 використовує конфігурацію з п'яти ядер і п'яти потоків.

Що відомо про Wildcat Lake

Core 3 304 належить до майбутньої лінійки процесорів Wildcat Lake. Ця серія розробляється як енергоефективне рішення для недорогих ноутбуків, тому порівняння з MacBook Neo виглядає цілком логічним.

Останніми роками саме в бюджетному сегменті Intel втратила частину конкурентних переваг. Apple змогла запропонувати високу швидкодію навіть у відносно недорогих пристроях, що стало одним із ключових факторів успіху її ноутбуків.

Якщо результати тестів підтвердяться в серійних пристроях, Intel зможе скоротити цей розрив і запропонувати виробникам ноутбуків більш конкурентну платформу.

Чому самі бенчмарки ще нічого не гарантують

Попри багатообіцяючі результати, синтетичні тести відображають лише частину реальної картини. Підсумковий успіх ноутбуків залежатиме від багатьох інших факторів.

Серед них:

автономність роботи;

енергоспоживання;

ефективність системи охолодження;

продуктивність графічної підсистеми;

якість дисплея;

обсяг оперативної пам'яті;

оптимізація програмного забезпечення;

кінцева ціна пристрою.

Саме тому навіть майже рівна продуктивність процесорів не означає автоматичної перемоги одного з них.

Що це означає для ринку

Головною перевагою MacBook Neo стала не лише операційна система macOS або тривалий час роботи від батареї. Пристрій запропонував користувачам швидкодію, близьку до флагманського рівня, за відносно доступною ціною.

Якщо платформа Wildcat Lake зможе забезпечити аналогічний рівень повсякденної продуктивності, виробники ноутбуків на Windows отримають шанс повернути конкурентоспроможність у сегменті, де Apple останнім часом почувалася дуже впевнено.

Поки що результати базуються лише на ранніх тестах PassMark. Однак вони вже свідчать про те, що Intel вдалося значно скоротити відставання від Apple у категорії доступних мобільних комп'ютерів. Остаточні висновки можна буде зробити після появи перших комерційних ноутбуків із процесорами Wildcat Lake.