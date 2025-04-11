Как это работает

Исследователи из Университета Наварры совершили значительный шаг в сфере голографических технологий, разработав объемные дисплеи, которыми можно управлять без физических посредников. Благодаря использованию эластичного диффузора, пользователи могут напрямую взаимодействовать с трехмерными виртуальными объектами, выполняя такие действия, как захват, перемещение и вращение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Традиционные объемные дисплеи используют вибрирующую пластину (диффузор) для проектирования изображений, создавая иллюзию объема. Они движутся настолько быстро, что наш глаз начинает воспринимать их будто одновременно в нескольких местах, поэтому изображение, демонстрируясь в разных точках пространства, кажется объемным. Однако физический контакт с таким жестким диффузором может привести к его поломке или травмированию пользователя, поэтому подобные системы обычно защищены стеклянными куполами, а взаимодействие с виртуальными объектами происходит опосредованно, например, с помощью 3D-манипуляторов или отслеживания движений рук камерами.

Новое решение заключается в применении эластичного диффузора, состоящего из гибких полосок материала, похожего на ткань. Это позволяет пользователям свободно проникать пальцами между ними и манипулировать голографическими объектами без риска повреждения. Даже несмотря на быстрые движения ваши пальцы будут в безопасности, а изображение так же будет проецироваться на поверхности материала.

Поскольку деформация эластичного материала влияет на отображение графики, исследовательская группа разработала особую систему коррекции изображения в реальном времени.

Как работает голограмма, к которой можно прикоснуться: видео

Разработчики продемонстрировали возможности новой технологии, показав, как пользователь может "брать" виртуальный куб двумя пальцами, перемещать и вращать его, или имитировать ходьбу по виртуальной поверхности.

По их мнению, такое непосредственное взаимодействие с трехмерной графикой может найти широкое применение в образовательных целях, например, для визуализации сложных механизмов, а также в музеях, где посетители смогут интерактивно исследовать экспонаты.

Этот прорыв приближает нас к созданию полноценных голографических дисплеев, которые раньше можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах.