Як це працює

Дослідники з Університету Наварри здійснили значний крок у сфері голографічних технологій, розробивши об'ємні дисплеї, якими можна керувати без фізичних посередників. Завдяки використанню еластичного дифузора, користувачі можуть напряму взаємодіяти з тривимірними віртуальними об'єктами, виконуючи такі дії, як захоплення, переміщення та обертання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Традиційні об'ємні дисплеї використовують вібруючу пластину (дифузор) для проєктування зображень, створюючи ілюзію об'єму. Вони рухаються настільки швидко, що наше око починає сприймати їх ніби одночасно в кількох місцях, тому зображення, демонструючись у різних точках простору, здається об'ємним. Однак фізичний контакт з таким жорстким дифузором може призвести до його поломки або травмування користувача, тому подібні системи зазвичай захищені скляними куполами, а взаємодія з віртуальними об'єктами відбувається опосередковано, наприклад, за допомогою 3D-маніпуляторів або відстеження рухів рук камерами.

Нове рішення полягає у застосуванні еластичного дифузора, що складається з гнучких смужок матеріалу, схожого на тканину. Це дозволяє користувачам вільно проникати пальцями між ними та маніпулювати голографічними об'єктами без ризику пошкодження. Навіть попри швидких рух ваші пальці будуть у безпеці, а зображення так само буде проєктуватися на поверхні матеріалу.

Оскільки деформація еластичного матеріалу впливає на відображення графіки, дослідницька група розробила особливу систему корекції зображення в реальному часі.

Як працює голограма, до якої можна торкнутися: відео

Розробники продемонстрували можливості нової технології, показавши, як користувач може "брати" віртуальний куб двома пальцями, переміщувати та обертати його, або імітувати ходьбу по віртуальній поверхні.

На їхню думку, така безпосередня взаємодія з тривимірною графікою може знайти широке застосування в освітніх цілях, наприклад, для візуалізації складних механізмів, а також у музеях, де відвідувачі зможуть інтерактивно досліджувати експонати.

Цей прорив наближає нас до створення повноцінних голографічних дисплеїв, які раніше можна було побачити лише у науково-фантастичних фільмах.