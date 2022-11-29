Obsolete Sounds – це новий проєкт, який його творці Cities and Memory називають "найбільшою у світі колекцією застарілих і зникаючих звуків". Він складається з більш ніж 150 звуків, які стають дедалі рідкіснішими, включно зі звуками старих відеоігор, модему, телефонів, безлічі механічних звуків застарілого обладнання.
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Звуки, що зникають
У списку можна знайти класичну мелодію дзвінка Nokia з телефону 5120, звук старого жорсткого диска Seagate, що розкручується, налаштування старого аналогового радіо, звук клавіш друкарської машинки.
У цьому ролику можна почути рінгтони зі старої Nokia 5120: відео
Obsolete Sounds покликаний привернути увагу до звукових ландшафтів світу, що зникають, виділити ті звуки, які варто зберегти, оскільки вони є частиною нашої колективної культурної спадщини, і допомогти нам подумати про те, як зберегти ці звуки, доки не стало надто пізно,
– каже засновник Cities and Memory Стюарт Фоукс.
Судячи зі швидкості, з якою сьогодні забуваються старі технології, проєкт завжди матиме, що додати в свою колекцію.