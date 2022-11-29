Obsolete Sounds – це новий проєкт, який його творці Cities and Memory називають "найбільшою у світі колекцією застарілих і зникаючих звуків". Він складається з більш ніж 150 звуків, які стають дедалі рідкіснішими, включно зі звуками старих відеоігор, модему, телефонів, безлічі механічних звуків застарілого обладнання.

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Звуки, що зникають

У списку можна знайти класичну мелодію дзвінка Nokia з телефону 5120, звук старого жорсткого диска Seagate, що розкручується, налаштування старого аналогового радіо, звук клавіш друкарської машинки.

У цьому ролику можна почути рінгтони зі старої Nokia 5120: відео

Крім самих звуків, Cities and Memory також опублікували ремікси на кожен із них. Вони призначені для роздумів про "спогади та почуття, які викликають ці звуки".

Obsolete Sounds покликаний привернути увагу до звукових ландшафтів світу, що зникають, виділити ті звуки, які варто зберегти, оскільки вони є частиною нашої колективної культурної спадщини, і допомогти нам подумати про те, як зберегти ці звуки, доки не стало надто пізно,

– каже засновник Cities and Memory Стюарт Фоукс.

Судячи зі швидкості, з якою сьогодні забуваються старі технології, проєкт завжди матиме, що додати в свою колекцію.

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