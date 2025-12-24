Технологии позволяют полиции и экстренным службам значительно быстрее реагировать на правонарушения, аварии или другие чрезвычайные ситуации на улицах города, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Чернигов.

Как работает новая сеть и что она изменит для жителей города?

Проект, реализован при финансовой поддержке Черниговской городской военной администрации, включает 400 современных камер.

Специальные устройства умеют распознавать лица людей и идентифицировать транспортные средства. Вместе с новым оборудованием общее количество камер в области достигло 1500 единиц. Деталями Полиция Черниговской области поделилась в публикации на своей Facebook-странице.

Специалисты уже смонтировали необходимые серверы и обустроили специальный мониторинговый центр. Это позволяет диспетчерам в реальном времени видеть, что происходит в ключевых точках города: от транспортных развязок и объектов инфраструктуры до обычных общественных пространств.

Кроме борьбы с преступностью и поддержания порядка, система поможет координировать работу различных служб и разыскивать детей, которые потерялись.

Как собираются масштабировать систему?

Этот центр – лишь первый этап масштабной программы по безопасности, состоящий из трех частей. Хотя активные обсуждения установки более 400 камер начались в феврале 2025 года, по состоянию на начало года в городе уже функционировало 470 подобных устройств.



Камеры могут распознавать лица людей и идентифицировать транспортные средства / Фото Национальная Полиция Украины

На закупку техники и серверов планировали потратить около 50 миллионов гривен. Приоритет в монтаже предоставляли участкам с наибольшим количеством ДТП и правонарушений, а остальные объекты планируют перекрывать при необходимости.

Для реализации инициативы городской совет внес изменения в программу общественной безопасности на 2024 – 2025 годы, что позволило МВА утвердить объемы финансирования.

В будущем все данные сведут в единую систему, которой совместно будут пользоваться Нацполиция, Муниципальная стража и управление жилищно-коммунального хозяйства. Глава областной полиции Иван Ищенко отметил, что усиление надзора является важным шагом, поскольку после завершения войны криминогенная ситуация может осложниться.

Сейчас процесс расширения сети продолжается: 12 июня 2025 года Нацполиция объявила тендеры на строительство системы наблюдения еще на пяти участках города с общей стартовой ценой более 15 миллионов гривен.