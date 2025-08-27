Ядро Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, давно является загадкой для астрономов. Это очень плотный и горячий объект, а данные, собранные аппаратом NASA Juno, показали, что оно имеет странную "размытую" или "разбавленную" структуру, где водород постепенно смешивается с более тяжелыми элементами рассказывает 24 Канал. Детали нового исследования опубликованы в Ежемесячном вестнике Королевского астрономического общества.

Так как же появилось ядро газового гиганта?

Годами доминировала теория "гигантского столкновения". Она предполагала, что ядро Юпитера образовалось после мощной катастрофы – столкновения с другой молодой планетой. Считалось, что примерно половина ядра газового гиганта состоит из обломков этого небесного тела, что и объясняло его необычную структуру.

Однако новое исследование опровергает эту идею. Ученые использовали суперкомпьютер, чтобы смоделировать условия планетарного столкновения. Ни один из симулированных сценариев, даже при самых экстремальных условиях, не привел к образованию постепенной смеси газов, которая наблюдается в ядре Юпитера сегодня.

Зато модели показали, что облако из камней и льда, которое образовалось бы после удара, осело бы отдельными, четкими слоями.

По словам ведущего автора исследования, ученого-планетолога из Даремского университета Томаса Санднеса, такого рода столкновения буквально встряхнуло бы планету до самого ее ядра, но не так, чтобы объяснить внутреннее строение Юпитера, которое мы видим сегодня.



Модель столкновения планеты о ядро Юпитера, вызывая ударные волны и перемешивания / Фото Томас Санднес

Зато ученые предлагают другую гипотезу: ядро Юпитера формировалось постепенно. В течение длительного времени оно притягивало тяжелые и легкие элементы из своего окружения. Это был длительный процесс роста и эволюции, а не результат экстремального и маловероятного столкновения.

Эту идею подкрепляет тот факт, что другой газовый гигант нашей системы, Сатурн, также может иметь похожее "разбавленное" ядро.

Как отмечает соавтор исследования Луис Теодоро из Университета Осло, это укрепляет мнение, что такие структуры формируются постепенно, а не вследствие редких, высокоэнергетических ударов. Эти выводы могут касаться и газовых гигантов, вращающихся вокруг далеких звезд.