Как проходил эксперимент в пещере?

Мишель Сифр, геолог по специальности, оказался на глубине 130 метров под поверхностью земли в июле 1962 года. Его окружали стены ледниковой пещеры, где царила почти стопроцентная влажность и отрицательная температура воздуха. В течение 63 дней человек существовал в полной изоляции от внешнего мира, без доступа к дневному свету, часов или любых других устройств, что позволяли бы ориентироваться во времени, пишет 24 Канал со ссылкой на IFScience.

Смотрите также Открытый 200 лет назад закон физики можно нарушить на уровне атомов

Условия пребывания были крайне суровыми. По словам самого Сифра, его ноги постоянно оставались влажными, а температура тела снижалась до 34 градусов Цельсия. Отсутствие контакта с поверхностью делало эксперимент еще более экстремальным.

Самые интересные открытия начались, когда исследователь вернулся на поверхность. Оказалось, что его восприятие времени претерпело радикальные изменения. Психологическое время будто сжалось вдвое по сравнению с реальным. Во время прохождения специальных тестов в пещере Сифр считал до 120, но этот процесс занимал у него около пяти минут вместо двух, то есть почти в два с половиной раза медленнее.

Долгосрочные искажения оказались еще более драматичными. Когда команда на поверхности сообщила ему, что наступило 14 сентября и эксперимент завершен, Сифр был убежден, что сейчас лишь 20 августа. В его внутренних подсчетах оставался еще целый месяц пребывания под землей.

Важнейшим научным открытием стало то, что человеческий организм имеет собственный внутренний механизм отсчета времени, который функционирует независимо от суточного цикла Солнца. Сначала сутки Сифра увеличились с классических 24 часов до 24,5 часов. А во время второго эксперимента, который состоялся через десять лет, его биологические сутки растянулись вплоть до 48 часов. При этом исследователь чередовал 36 часов бодрствования с 12 часами сна, но субъективно не чувствовал разницы между такими "удлиненными" днями и обычными.

Интересно, что ученый тщательно вел дневник в пещере, но даже при его детальном анализе не смог обнаружить никаких признаков того, что он как-то иначе воспринимал эти трансформированные циклы.

В 1963 году вышел фильм об этом эксперименте: смотрите видео

Повторные эксперименты

После эксперимента Сифра другие добровольцы также начали проводить подобные исследования в изоляции от естественного света. Все они сообщали о причудливых изменениях в их циклах сна и бодрствования. У одних наблюдались 25-часовые периоды активности, за которыми наступали 12-часовые периоды отдыха. Некоторые могли не спать по трое суток подряд, как пишет The New Yorker в своей статье.

Особенно драматичным был случай, когда второй участник таких экспериментов проспал 33 часа подряд, и исследователи на поверхности даже забеспокоились, не случилось ли с ним чего-то непоправимого. К его голове был прикреплен микрофон для постоянного мониторинга состояния.

Смотрите также "Парк Юрского периода" не ошибся: комары действительно сохраняют генетическую карту других животных

Новая отрасль науки

Благодаря эксперименту Сифра родилась хронобиология человека – отрасль науки, которая изучает биологические ритмы организма. Сегодня достижения этой дисциплины помогают решать разнообразные задачи: от борьбы с джетлагом после международных перелетов до понимания механизмов транскрипции генов.

Исследователи даже обнаружили связь между нарушениями циркадных ритмов и развитием отдельных видов онкологических заболеваний.