Полистирол, который преимущественно используется для упаковки, накапливается на свалках по всему миру, а его мировое производство достигает 25 миллионов тонн ежегодно, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechSpot.

А тем временем Секрет устойчивости тихоходов к радиации наконец раскрыт

Этот пластиковый материал, как известно, устойчив к разложению, которое длится до 500 лет, и лишь небольшая его часть поддается переработке. Однако исследователи из Университета RMIT в Австралии и Рижского технического университета в Латвии открыли новое применение: генерирование статического электричества из тонких, легких полистирольных пластин.

Как это работает

Направляя воздух сквозь слои полистирольных листов, каждый из которых примерно в одну десятую толщины человеческого волоса, создается статическое электричество, когда пластины трутся друг о друга.

Этот статический заряд можно использовать, хранить в конденсаторах и превращать в полезную электроэнергию.

Как это можно применить на практике

Ученые предлагают устанавливать эти генераторы, которые состоят из ряда параллельных полистирольных пластин, в местах с постоянным потоком воздуха, например, в вентиляционных системах. Это позволит вернуть электроэнергию в местные электросети и уменьшить потребление электроэнергии кондиционерами на 5%.

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Этот метод дает двойное преимущество: решает экологическую проблему отходов полистирола и одновременно способствует развитию производства экологически чистой энергии.