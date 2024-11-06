Полістирол, який переважно використовується для пакування, накопичується на сміттєзвалищах по всьому світу, а його світове виробництво сягає 25 мільйонів тонн щороку, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechSpot.

А тим часом Секрет стійкості тихоходів до радіації нарешті розкрито

Цей пластиковий матеріал, як відомо, стійкий до розкладання, яке триває до 500 років, і лише невелика його частина піддається переробці. Однак дослідники з Університету RMIT в Австралії та Ризького технічного університету в Латвії відкрили нове застосування: генерування статичної електрики з тонких, легких полістирольних пластин.

Як це працює

Спрямовуючи повітря крізь шари полістирольних листів, кожен з яких приблизно в одну десяту товщини людської волосини, створюється статична електрика, коли пластини труться одна об одну.

Цей статичний заряд можна використовувати, зберігати в конденсаторах і перетворювати на корисну електроенергію.

Як це можна застосувати на практиці

Вчені пропонують встановлювати ці генератори, які складаються з низки паралельних полістирольних пластин, у місцях з постійним потоком повітря, наприклад, у вентиляційних системах. Це дозволить повернути електроенергію в місцеві електромережі та зменшити споживання електроенергії кондиціонерами на 5%.

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Цей метод дає подвійну перевагу: вирішує екологічну проблему відходів полістиролу і водночас сприяє розвитку виробництва екологічно чистої енергії.