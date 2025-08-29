Впервые для европейского континента было проведено масштабное компьютерное моделирование, чтобы найти пути к энергетической безопасности региона через возобновляемые источники, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Человечество получило самую подробную фотографию солнечной вспышки, которую когда-либо делали

Почему перенос генерации в космос является перспективным?

Исследование, выполненное учеными из Королевского колледжа Лондона, показало, что самым эффективным решением может стать переход на солнечные электростанции космического базирования.

Созданная модель охватила 33 страны, учитывая спрос на электроэнергию, ее производство и хранение. Основываясь на последних данных NASA о возможностях солнечных панелей в космосе, исследователи определили самый дешевый вариант для удовлетворения энергетических потребностей Европы.

Результаты показали, что система космических панелей способна снизить стоимость всей европейской энергосистемы на 15%. Кроме того, это позволит сократить использование аккумуляторных хранилищ энергии более чем на две трети.

Ученые сделали вывод, что к 2050 году солнечные батареи в космосе могут обеспечивать до 80% возобновляемой энергии в Европе. Это означает, что можно будет отказаться от строительства 80% запланированных на континенте солнечных и ветровых электростанций.

Главным преимуществом космических источников является их способность решить проблему нерегулярного и зависимого от погоды энергоснабжения, поскольку они будут работать над атмосферой, обеспечивая постоянную мощность.

В то же время исследование имеет определенные ограничения.

Моделирование не учитывало возможные сбои при передаче энергии на Землю, необходимость коррекции орбит, столкновения с космическим мусором и другие технические нюансы.

Также ученые отмечают, что соответствующие технологии для создания космических электростанций появятся не ранее 2050 года.

Однако ученые призывают двигаться в этом направлении уже сейчас, поскольку он является наиболее выгодным для европейского потребителя.

Китай уже сейчас применяет другой подход

Китай недавно ввел в эксплуатацию мощную солнечную электростанцию в пустыне Гоби, которая способна работать круглосуточно. Этот проект стал демонстрацией передовой технологии концентрированной солнечной энергии и важным шагом к уменьшению зависимости от ископаемого топлива.



Солнечная электростанция в Китае производит 50 Мегаватт в час / Фото Yicai Global

Принцип ее работы заключается в использовании 250 000 зеркал, которые отслеживают движение солнца и фокусируют солнечные лучи на центральном приемнике. Там концентрированный свет нагревает воду, превращая ее в пар, который вращает турбину для производства электроэнергии.

Британское исследование предлагает революционную, но отдаленную во времени идею, которая может кардинально изменить мировую энергетику. Это взгляд в далекое будущее. В то же время китайский проект – это прагматичный шаг, сделанный уже сегодня.