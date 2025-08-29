Вперше для європейського континенту було проведено масштабне комп'ютерне моделювання, щоб знайти шляхи до енергетичної безпеки регіону через відновлювані джерела, розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чому перенесення генерації в космос є перспективним?

Дослідження, виконане вченими з Королівського коледжу Лондона, показало, що найефективнішим рішенням може стати перехід на сонячні електростанції космічного базування.

Створена модель охопила 33 країни, враховуючи попит на електроенергію, її виробництво та зберігання. Базуючись на останніх даних NASA про можливості сонячних панелей у космосі, дослідники визначили найдешевший варіант для задоволення енергетичних потреб Європи.

Результати показали, що система космічних панелей здатна знизити вартість всієї європейської енергосистеми на 15%. Крім того, це дозволить скоротити використання акумуляторних сховищ енергії більш ніж на дві третини.

Вчені зробили висновок, що до 2050 року сонячні батареї в космосі можуть забезпечувати до 80% відновлюваної енергії в Європі. Це означає, що можна буде відмовитися від будівництва 80% запланованих на континенті сонячних та вітрових електростанцій.

Головною перевагою космічних джерел є їхня здатність вирішити проблему нерегулярного та залежного від погоди енергопостачання, оскільки вони працюватимуть над атмосферою, забезпечуючи постійну потужність.

Водночас дослідження має певні обмеження.

Моделювання не враховувало можливі збої під час передачі енергії на Землю, необхідність корекції орбіт, зіткнення з космічним сміттям та інші технічні нюанси.

Також вчені зазначають, що відповідні технології для створення космічних електростанцій з'являться не раніше 2050 року.

Проте науковці закликають рухатися в цьому напрямку вже зараз, оскільки він є найбільш вигідним для європейського споживача.

Китай вже зараз застосовує інший підхід

Китай нещодавно ввів в експлуатацію потужну сонячну електростанцію в пустелі Гобі, яка здатна працювати цілодобово. Цей проєкт став демонстрацією передової технології концентрованої сонячної енергії та важливим кроком до зменшення залежності від викопного палива.



Сонячна електростанція в Китаї продукує 50 Мегават на годину / Фото Yicai Global

Принцип її роботи полягає у використанні 250 000 дзеркал, які відстежують рух сонця і фокусують сонячні промені на центральному приймачі. Там концентроване світло нагріває воду, перетворюючи її на пару, яка обертає турбіну для виробництва електроенергії.

Британське дослідження пропонує революційну, але віддалену в часі ідею, яка може кардинально змінити світову енергетику. Це погляд у далеке майбутнє. Водночас китайський проєкт – це прагматичний крок, зроблений вже сьогодні.