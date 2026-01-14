Почему экипаж Crew-11 досрочно возвращается на Землю?

7 января на борту Международной космической станции зафиксировали медицинский инцидент, приведший к немедленной отмене запланированного выхода в открытый космос. Американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финке должны были провести шесть с половиной часов снаружи станции для установки модификационного комплекта и прокладки кабелей для будущих солнечных панелей, однако операцию остановили. Вместо этого японский астронавт Кимия Юи, который должен был помогать им одевать скафандры, связался с центром управления полетами в Хьюстоне и запросил частную консультацию с хирургом. Несмотря на то, что космическое агентство официально не разглашает личность пострадавшего, ссылаясь на конфиденциальность, косвенные доказательства и обстоятельства указывают именно на представителя Японии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.

Эта ситуация стала историческим прецедентом, ведь за более чем 24 года непрерывной работы МКС, которая принимает людей с ноября 2000 года, ни одна миссия не завершалась досрочно из-за болезни. Главный медицинский офицер NASA Джеймс Полк объяснил, что обнаруженная проблема не связана непосредственно с рабочими процессами или подготовкой к выходу снаружи станции.

Это медицинская ситуация, спровоцирована длительным пребыванием в условиях микрогравитации. Поскольку возможности для глубокой диагностики и лечения на орбите существенно ограничены, дальнейшее пребывание астронавта в космосе несет неоправданные риски. Интересно, что статистическое моделирование предусматривало подобные эвакуации примерно раз в три года, поэтому специалисты удивлены, что станция проработала четверть века без таких инцидентов.



Экипаж Crew-11 / Фото NASA

График возвращения

График возвращения уже окончательно утвержден:

Отстыковка корабля SpaceX Crew Dragon, под названием "Endeavour", запланирована на среду, 14 января, в 17:05 по североамериканскому восточному времени (22:05 по Гринвичу, 00:05 по Киеву, то есть в начале суток 15 января ), отмечает график на сайте NASA.

), отмечает график на сайте NASA. Процесс подготовки начнется заранее: люки между космическим кораблем и станцией должны быть закрыты примерно в 15:30 (20:30 и 22:30 соответственно ).

). Весь экипаж в составе четырех человек – Зены Кардман, Майкла Финке, Кимии Юи и россиянина – вернется вместе, поскольку их корабль является единственным штатным спасательным средством для этой группы.

Путешествие домой будет достаточно быстрым по сравнению с продолжительностью их пребывания на орбите, которое началось еще 1 августа 2025 года. Приводнение капсулы в Тихом океане вблизи побережья Южной Калифорнии ожидается в четверг, 15 января, в 03:41 по североамериканскому восточному времени (08:41 и 10:41 соответственно ).

). За 51 минуту до касания воды корабль выполнит критически важный маневр – включит двигатели для торможения и входа в плотные слои атмосферы.

Специалисты SpaceX уже готовят специальные суда для подбора экипажа и транспортировки астронавтов на материк.

Смотрите прямую трансляцию

NASA планирует транслировать все этапы возвращения, включая закрытие люков, отстыковки и само приводнение, на своих официальных ресурсах и популярных стриминговых платформах.

Также событие отдельно будет транслировать SpaceX.

Приглашение на трансляции еще не созданы, поэтому стоит поставить напоминание в календаре, если вы планируете наблюдать.

Что дальше?

После отлета экипажа Crew-11 на станции временно останется только три человека: американец Кристофер Уильямс и двое российских космонавтов, которые прибыли на МКС в ноябре на корабле "Союз".

Это создаст определенный вакуум в графике работ, ведь до прибытия следующей миссии Crew-12 в середине февраля выполнение любых выходов в открытый космос станет невозможным из-за отсутствия второго американского астронавта для страхования.