Чому екіпаж Crew-11 достроково повертається на Землю?

7 січня на борту Міжнародної космічної станції зафіксували медичний інцидент, що призвів до негайного скасування запланованого виходу у відкритий космос. Американські астронавти Зена Кардман та Майкл Фінке мали провести шість з половиною годин зовні станції для встановлення модифікаційного комплекту та прокладання кабелів для майбутніх сонячних панелей, проте операцію зупинили. Замість цього японський астронавт Кімія Юї, котрий повинен був допомагати їм одягати скафандри, зв'язався з центром управління польотами в Х'юстоні та запросив приватну консультацію з хірургом. Попри те, що космічне агентство офіційно не розголошує особу постраждалого, посилаючись на конфіденційність, непрямі докази та обставини вказують саме на представника Японії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.

Ця ситуація стала історичним прецедентом, адже за понад 24 роки безперервної роботи МКС, яка приймає людей з листопада 2000 року, жодна місія не завершувалася достроково через хворобу. Головний медичний офіцер NASA Джеймс Полк пояснив, що виявлена проблема не пов'язана безпосередньо з робочими процесами чи підготовкою до виходу зовні станції.

Це медична ситуація, спровокована тривалим перебуванням в умовах мікрогравітації. Оскільки можливості для глибокої діагностики та лікування на орбіті суттєво обмежені, подальше перебування астронавта в космосі несе невиправдані ризики. Цікаво, що статистичне моделювання передбачало подібні евакуації приблизно раз на три роки, тож фахівці здивовані, що станція пропрацювала чверть століття без таких інцидентів.



Екіпаж Crew-11 / Фото NASA

Графік повернення

Графік повернення вже остаточно затверджений:

Відстикування корабля SpaceX Crew Dragon, що має назву "Endeavour", заплановане на середу, 14 січня, о 17:05 за північноамериканським східним часом (22:05 за Гринвічем, 00:05 за Києвом, тобто на початку доби 15 січня ), зазначає графік на сайті NASA.

), зазначає графік на сайті NASA. Процес підготовки розпочнеться заздалегідь: люки між космічним кораблем та станцією мають бути закриті приблизно о 15:30 (20:30 і 22:30 відповідно ).

). Весь екіпаж у складі чотирьох осіб – Зени Кардман, Майкла Фінке, Кімії Юї та росіянина – повернеться разом, оскільки їхній корабель є єдиним штатним рятувальним засобом для цієї групи.

Подорож додому буде досить швидкою у порівнянні з тривалістю їхнього перебування на орбіті, яке розпочалося ще 1 серпня 2025 року. Приводнення капсули в Тихому океані поблизу узбережжя Південної Каліфорнії очікується в четвер, 15 січня, о 03:41 за північноамериканським східним часом (08:41 і 10:41 відповідно ).

). За 51 хвилину до торкання води корабель виконає критично важливий маневр – увімкне двигуни для гальмування та входу в щільні шари атмосфери.

Фахівці SpaceX уже готують спеціальні судна для підбору екіпажу та транспортування астронавтів на материк.

Дивіться пряму трансляцію

NASA планує транслювати всі етапи повернення, включаючи закриття люків, відстикування та саме приводнення, на своїх офіційних ресурсах та популярних стрімінгових платформах.

Також подію окремо транслюватиме SpaceX.

Запрошення на трансляції ще не створені, тож варто поставити нагадування в календарі, якщо ви плануєте спостерігати.

Що далі?

Після відльоту екіпажу Crew-11 на станції тимчасово залишиться лише троє людей: американець Крістофер Вільямс та двоє російських космонавтів, які прибули на МКС у листопаді на кораблі "Союз".

Це створить певний вакуум у графіку робіт, адже до прибуття наступної місії Crew-12 у середині лютого виконання будь-яких виходів у відкритий космос стане неможливим через відсутність другого американського астронавта для страхування.