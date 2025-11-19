Поцелуи кажутся естественными, но ученые уже давно замечают странный факт: целуются не только люди. Многие виды приматов демонстрируют подобное поведение, даже несмотря на отсутствие очевидной пользы и потенциальный риск передачи болезней. Чтобы понять, откуда взялся этот жест, исследователи попытались воссоздать его эволюционное прошлое. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликовано в журнале опубликовано в журнале Evolution and Human Behavior

Когда приматы начали целоваться и почему это важно?

Команда проанализировала данные о поцелуях у современных видов обезьян и человекообразных приматов, в частности шимпанзе, бонобо и орангутанов. Они смоделировали развитие этого жеста в течение эволюции и провели 10 миллионов симуляций. Результаты показали, что поцелуи могли появиться у общих предков больших человекообразных обезьян примерно 21,5–16,9 миллионов лет назад, а затем сохранились у большинства современных видов.

Перед началом работы ученые должны были определить, что именно можно считать поцелуем. Университет Оксфорда предлагает максимально нейтральную формулировку: неагрессивный контакт ртом ко рту без передачи пищи. Именно такая дефиниция позволила сравнить поведение разных видов.

Автор исследования Матильда Бриндл отметила, что это первое широкое эволюционное исследование поцелуев. По ее словам, новые данные показывают, насколько разнообразны сексуальные и социальные взаимодействия среди наших ближайших родственников.

Соавтор работы, эволюционный биолог Стюарт Уэст, отметил, что сочетание эволюционных моделей и поведенческих наблюдений помогает изучать черты, которые не могут сохраниться в ископаемом материале. Это открывает путь к анализу социального поведения как современных, так и давно исчезнувших видов.

Как пишет Gizmodo, результаты также свидетельствуют, что поцелуи были присущи и неандертальцам. Это согласуется с предыдущими данными об обмене слюной и межвидовые контакты между ними и Homo sapiens.

Кэтрин Талбот из Флоридского института технологий напоминает, что поцелуи далеко не универсальны: они описаны только в 46% человеческих культур. Поэтому исследователи и в дальнейшем пытаются выяснить, является ли это действие врожденным эволюционным поведением или культурной традицией.

В то же время авторы подчеркивают ограничения своего подхода. Анализ базируется на ранее задокументированных наблюдениях и моделировании, а не на прямых данных. Информации о видах вне группы больших человекообразных обезьян также не хватает, что сужает возможность обобщения. Кроме того, итоги зависят от заданных параметров модели.

Несмотря на это, исследование предлагает основу для последующих работ и является первым шагом к стандартизированному описанию поцелуев у нечеловеческих приматов.

