Почему Южный полюс приходится двигать каждый год?

На географическом Южном полюсе расположена американская научная станция "Амундсен-Скотт". Она стоит не на скале, а на гигантском ледниковом щите, который покрывает почти весь континент. Высота этой ледяной поверхности достигает около 2 тысяч 835 метров над уровнем моря. Ключевая проблема заключается в том, что лед – не статичная структура. Антарктический ледниковый щит медленно, но постоянно движется, напоминая чрезвычайно густой сироп, сообщает 24 Канал со ссылкой на IFLScience.

Смотрите также Украинские полярники сняли на камеру уникальные кадры охоты пингвинов

В районе Южного полюса этот лед постепенно сползает в направлении моря Ведделла. Вместе с ним смещается все, что на нем стоит – в том числе и сама станция и символический маркер географического полюса. Ежегодно поверхность льда в этом регионе смещается примерно на 10 метров. Поэтому металлический стержень, который обозначает точное место пересечения оси вращения Земли с ее поверхностью, больше не соответствует реальным координатам. Географический Южный полюс как математическая точка остается неизменным, но его физическое воплощение на льду "отъезжает" вместе с ледяной платформой.

Именно поэтому в начале января ученые проводят точные геодезические измерения. После этого старый маркер убирают и устанавливают новый – уже в правильном месте. Этот процесс сопровождается небольшой церемонией, в которой участвуют исследователи, инженеры и технический персонал, работающие на станции в летний сезон (в Южном полушарии сейчас лето).

Церемония передвижения Южного полюса: смотрите видео

Старые маркеры не выбрасывают. Их хранят в специальном помещении как своеобразный архив движения ледника, который наглядно демонстрирует, насколько динамичным является антарктический континент.

Связано ли это с магнитным полем?

Стоит понимать, что это явление не имеет никакого отношения к магнитным полюсам Земли. Магнитный Южный полюс ведет себя совсем иначе – он самостоятельно путешествует под влиянием процессов в ядре планеты и сейчас смещается в северо-западном направлении со скоростью около 55 километров в год. Зафиксировать такую точку физическим объектом практически невозможно.

На Северном полюсе ситуация еще сложнее. Там вообще нет твердой поверхности – только ледяной покров Северного Ледовитого океана, который постоянно ломается, дрейфует и меняет форму под воздействием ветров и течений. Поэтому никакого "официального" столба Северного полюса там не существует.

Ежегодное "перемещение" Южного полюса – это не курьез и не туристическая традиция, а наглядное доказательство того, что даже самые стабильные, на первый взгляд, точки на планете все равно находятся в движении.