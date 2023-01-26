Все, что вам нужно, это функциональное приложение Microsoft 365. Он позволяет сканировать все вокруг вас, чтобы узнать больше о вещах, которые вас окружают. Вы можете получить больше информации обо всем, от комнатных растений до домашних животных, или извлекать объекты из изображений, чтобы вставить их в другое место.

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Особенно полезным может оказаться умение сканировать документы. 24 Канал расскажет, как это легко сделать.

Как отсканировать документ с Microsoft 365

Прежде всего нужно само приложение. Может потребоваться его отдельная установка из магазина Microsoft 365. Дальше все просто:

Берете нужный документ и ставите его на стол; Обеспечиваете достаточное освещение для качественного фото; Открываете приложение Microsoft 365; Выбираете режим "Сканирование"; Наводите камеру на документ и фотографируете его.

Приложение само предложит обрезать лишнее пространство вокруг документа и даже поможет выровнять его, чтобы копия выглядела максимально качественно. Далее фото можно сохранить и отправить по необходимости по электронной почте или в мессенджере.

Надеемся наши советы были полезны для вас. Помните, что ваша техника скрывает множество секретов и неочевидных функций. Мы рассказываем вам о самых интересных секретах или приложениях в рубрике Советы Техно 24.