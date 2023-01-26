Все, що вам потрібно, це функціональний застосунок Microsoft 365. Він дозволяє сканувати все навколо вас, щоб дізнатися більше про речі, які вас оточують. Ви можете отримати більше інформації про все, від кімнатних рослин до домашніх тварин, або витягувати об'єкти із зображень, щоб вставити їх в інше місце.

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Особливо корисним може виявитися вміння сканувати документи. 24 Канал розповість, як це легко зробити.

Як відсканувати документ з Microsoft 365

Перш за все потрібен сам застосунок. Може знадобитися його окреме встановлення з магазину Microsoft 365. Далі все доволі просто:

Берете потрібний документ і ставите його на стіл; Забезпечуєте достатнє освітлення для якісного фото; Відкриваєте програму Microsoft 365; Обираєте режим "Сканування"; Наводите камеру на документ та фотографуєте його.

Застосунок сам запропонує обрізати зайвий простір навколо документа і навіть допоможе вирівняти його, щоб копія виглядала максимально якісно. Далі фото можна зберегти і відправити за потреби електронною поштою або у месенджері.

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваша техніка приховує чимало секретів та неочевидних функцій. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.